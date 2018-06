Los partidos presentan un ambiente postelectoral de fuertes contrastes

Tras lograr una victoria electoral arrolladora, la formación en el poder The Minjoo manifestó que el resultado de los comicios refleja el anhelo del pueblo por la paz de la península coreana y por fortalecer las autonomías regionales. En particular, el oficialismo atribuyó un especial significado a la elección de sus candidatos en Seúl y el área capitalina, así como en Busan y en la provincia de Gyeongsang del Sur, zonas en las que tradicionalmente tenía un fuerte respaldo el conservador Libertad Corea.



Este partido opositor, por su parte, recibió la peor nota electoral. Tanto que su líder Hong Joon Pyo dimitió del cargo responsabilizándose del fracaso de los comicios.



En tanto, el ambiente en Futuro Bareun es igualmente deprimente. Este grupo político no ganó en ninguna circunscripción, ni en las regionales ni en las legislativas parciales. En consecuencia, el presidente conjunto de la formación, Yoo Seung Min, declaró que presentará su renuncia.



Mientras, Democracia y Paz, que apostó por ocupar un número importante de gerencias distritales y municipales en la región de Jeolla -su tradicional plataforma de apoyo-, vio perder a todos sus candidatos. Se augura que este resultado electoral podría motivar a este partido a atraer a políticos de Futuro Bareun oriundos de Jeolla, o bien provocar una hemorragia de legisladores con la intención de unirse al oficialista The Minjoo.



Por último, el Partido Justicia se muestra relativamente satisfecho, pues si bien no obtuvo ni una gerencia municipal, provincial o escaño parlamentario, consiguió un apoyo superior al 10% en la zona capitalina con su listado de representación proporcional. Así, a nivel nacional, esta formación se ha convertido en la tercera con mayor respaldo popular, después de The Minjoo y del conservador Libertad Corea.







[Photo : YONHAP News]