Las regionales generan fuerte repercusión en el sector político

La aplastante victoria del oficialismo en las elecciones regionales del miércoles 13 ha impactado fuertemente en el sector político.



Después de que Yoo Seung Min, co representante del partido Futuro Bareun, renunciara a su cargo el jueves 14, Park Joo Sun, el otro co dirigente, anunció el viernes 15 su intención de dimitir junto con todos los integrantes del comité supremo de la formación.



Durante el anuncio, Park pidió disculpas a los ciudadanos que apoyaron Futuro Bareun por decepcionarles, y comunicó que el líder parlamentario Kim Dong Cheol ejercerá como presidente interino del partido.



Mientras, la fricción entre los integrantes del principal partido opositor, Libertad Corea, es cada vez más visible. Cinco diputados de primer mandato emitieron el viernes una declaración conjunta para exhortar a los legisladores veteranos de la formación a retirarse de la política, acusándoles del "fracaso del ala derechista en los últimos diez años".



Por su parte, el oficialista The Minjoo evita mostrarse altivo ante la victoria electoral. La cúpula dirigente y los elegidos en los comicios visitaron el Cementerio Nacional de Seúl en la mañana del viernes 15 para rendir homenaje a los difuntos ex presidentes. Más tarde, celebraron un evento donde proclamaron su voluntad de cumplir con las promesas electorales hechas al pueblo, para mejorar la calidad de vida y promover la cohesión social.

