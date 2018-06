El respaldo a Moon Jae In vuelve a subir tras las elecciones

La tasa de apoyo del pueblo coreano al presidente Moon Jae In aumentó un 4% respecto al comienzo de junio hasta alcanzar un 79%, según un sondeo realizado el jueves 14 por Gallup Korea. En cambio, un 12% de los encuestados calificó negativamente el desempeño presidencial, y un 9% no hizo valoración alguna.



Como gestiones positivas destacan su buen desempeño en políticas de seguridad, la reanudación del diálogo intercoreano y la diplomacia, mientras que los disidentes señalaron la contracción económica, el aumento del salario mínimo, y el tinte pro Corea del Norte del mandatario.



Entre los partidos, el oficialista The Minjoo registró una histórica tasa de respaldo del 56%, un 3% más que a inicios del mes, seguido de Libertad Corea con un 14%, del Partido Justicia con un 8%, de Futuro Bareun con un 5% y de Democracia y Paz con un 1%.



El sondeo muestra un nivel de confianza del 95%, y un margen de error del ±3,1%.

[Photo : YONHAP News]