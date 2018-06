The Minjoo celebrará en agosto una convención para renovar el partido

El partido oficialista The Minjoo llevará a cabo una convención nacional en agosto para definir un nuevo líder.



El consejo supremo de The Minjoo celebró una reunión a puerta cerrada el lunes 18, donde decidió hacer una convención para el 25 de agosto, donde los recién elegidos líderes ejercerán su derecho a designar candidatos para la 21ª convocatoria elecciones generales, programada para 2020.



Mientras, en un programa de radio la presidenta de The Minjoo, Choo Mi Ae, descartó la posibilidad de que el oficialismo forme una alianza con el Partido Democracia y Paz durante su mandato, para garantizar la mayoría parlamentaria. El cargo de Choo como responsable de la agrupacion politica expira en unos dos meses.

[Photo : KBS News]