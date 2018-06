Corea del Sur vence a Alemania por 2 a 0 y abandona el Mundial por la puerta grande

Corea del Sur venció a Alemania por 2-0 aunque fue eliminada en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA el miércoles 27. Pero salió del Mundial de Rusia 2018 por la puerta grande.



Para pasar a octavos de final Corea del Sur necesitaba vencer a Alemania por al menos dos goles y que México derrotara a Suecia en el otro partido del Grupo F del miércoles. Los Guerreros Taeguk lograron en un electrizante encuentro su objetivo en el Kazan Arena de Kazan, a unos 800 kilómetros al este de Moscú.



Alemania jugó fuera de su zona en los primeros minutos del encuentro pero no pudo ejercer mucha presión sobre la defensa. Y fue Corea del Sur quien tuvo la primera oportunidad de peligro del partido, que llegó en el minuto 19 cuando Jung Woo Young lanzó un tiro libre desde pocos metros fuera del área, y el arquero alemán Mauel Neuer calculó mal la trayectoria del balón, aunque no acertó.



Posteriormente, Alemania lanzó un ataque potente en el minuto 39 tras un corner, si bien Mats Hummels no pudo sortear la defensa.



Pero no sería hasta el tiempo de descuento del partido, casi como si Alemania hubiera invertido su clásico rol de goleador in extremis con Corea, cuando Kim Young Gwon y Son Heung Min castigaron a los germanos firmando sendos goles, en el minuto 90+3 y en el 90+6, tan inesperados como certeros.



Pese a tan ímprobo esfuerzo, Suecia hizo todo posible hasta derrotar a México 3-0 en Ekaterinburg y el plantel surcoreano, que previamente había caído ante Suecia y México, quedó tercero en el Grupo F con tres puntos, al anotar tres goles y conceder otros tres. Ahora Suecia encabeza el grupo con seis puntos, tras derrotar a México, que también tenía seis puntos, por diferencia de goles.



Finalmente, Alemania quedó con tres puntos, al perder ante Corea del Sur por diferencia de goles, convirtiéndose en el tercer campeón consecutivo de la Copa del Mundo en perder en la eliminatoria por la defensa del título.









