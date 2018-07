Un medio de EEUU revela que Corea del Norte prosigue con el desarrollo nuclear

The Wall Street Journal ha afirmado que las recientes publicaciones aparecidas en la prensa estadounidense sobre desarrollo nuclear y balístico norcoreano prueban que el líder norcoreano Kim Jong Un no está cumpliendo su promesa.



En un editorial titulado 'Corea del Norte sigue enriqueciendo uranio', evalúa, en base a unas recientes fotografías por satélite reflejan que Kim continúa con su programa nuclear. Además, aseguró que fuentes de Inteligencia estadounidense también consideran que Corea del Norte sigue produciendo combustible nuclear en otras instalaciones.



Mientras se anuncia que Mike Pompeo realizará su tercera visita a Pyongyang esta semana, los medios estadounidenses destacan las sospechas sobre el desarrollo nuclear y balístico norcoreano. La Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos publicó recientemente en un informe que Corea del Norte intenta esconder sus ojivas nucleares, así como otras instalaciones nucleares clave, y que utiliza el centro de Gaesong para enriquecer uranio.



The Wall Street Journal señaló que enriquecer combustible nuclear forma parte de un patrón típico de Corea del Norte, como es obtener nuevas concesiones de Estados Unidos en cada fase de negociación, más conocido como 'táctica del salami'.

[Photo : YONHAP News]