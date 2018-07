Ex titular de Defensa de EEUU urge a no desperdiciar la oportunidad de desnuclearización

William Perry, quien fuera titular de Defensa y enviado especial de EEUU a Corea del Norte durante la administración de Bill Clinton, ha señalado que no hay que desaprovechar esta oportunidad de desnuclearizar el Norte, recordando que llega 18 años después de anunciar el Comunicado Conjunto estadounidense-norcoreano del año 2000.



El ex funcionario estadounidense explica en un artículo de opinión publicado en Político, un medio estadounidense especializado, que las negociaciones de Trump con Corea del Norte siguen siendo esperanzadoras.



Describe que el reciente encuentro muestra que Corea del Norte está dispuesta a dialogar seriamente, y es un ejemplo de que la diplomacia es la solución. Además, lamentó que el comunicado de 2000 no se concretara, al finalizar el mandato de Clinton en enero de 2001.



Perry añadió que Corea del Norte amenaza con expresiones exageradas y provocativas, pero no es irracional. Indicó que su líder tampoco es un mártir, sino que busca la supervivencia de su pueblo, y aconsejó no repetir errores del pasado echando a perder la oportunidad, como se hizo hace 18 años.