El ministro de Reunificación espera reunirse con Kim Jong Un

El ministro de Reunificación de Corea del Sur, Cho Myoung Gyon, actuamente de visita en Corea del Norte para asistir al torneo de baloncesto intercoreano, espera poder reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un durante su estancia en Pyongyang.



Así respondió el portavoz presidencial Kim Eui Kyum en rueda de prensa el miércoles 4, al ser preguntado sobre un posible encuentro entre ambos.



No obstante, el portavoz presidencial descartó en principio un posible encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, cuya estancia en Corea del Norte coincide parcialmente con la del ministro sureño.



Añadió que Pompeo no vendrá a Corea del Sur para reunirse con el presidente Moon Jae In tras visitar Pyongyang, pero se mostró esperanzado en que las negociaciones entre Pyongyang y Washington avancen con éxtio.







[Photo : KBS News]