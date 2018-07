Libertad Corea abandona la sede de Yeouido

El partido Libertad Corea ha abandonado su sede de Yeouido después de 11 años.



Como parte de su alegato reformista, la principal formación opositora se trasladó el miércoles 11 a un edificio en la zona de Yeongdeungpo, en Seúl.



Libertad Corea ocupaba cinco plantas de un edificio, espacio que suponía un coste de unos 100 millones de wones (89 mil dólares) al mes en concepto de alquiler, mientras que actualmente ocupará solo dos plantas, reduciendo ese monto a una quinta parte.



Mientras, el ex líder de la formación, Hong Joon Pyo, partió el mismo día hacia Estados Unidos, después de renunciar a su cargo tras la derrota electoral ante el oficialista The Minjoo. Según informan, Hong permanecerá dos o tres meses en Los Angeles, dedicándose a redactar su autobiografía.



Antes de salir del país, Hong visitó el Centro de Detención del Este de Seúl para entrevistarse con el ex mandatario Lee Myung Bak durante unos 50 minutos.









[Photo : YONHAP News]