Científicos extranjeros declaran boicot contra el instituto tecnológico KAIST

Un grupo de científicos y expertos en robótica han declarado un boicot contra KAIST, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, criticando la investigación que promueve esta entidad junto con la empresa Hanhwa Systems sobre armas de inteligencia artificial.



La declaración fue presentada el miércoles 4 por unos 50 especialistas en inteligencia artificial y robótica, quienes anunciaron que no participarán en ningún estudio colectivo con KAIST mientras este instituto continúe desarrollando armas que podrían convertirse en robots asesinos.



Los científicos afirmaron que mantendrán el boicot hasta que el rector de KAIST prometa que no desarrollará armas facultadas para tomar decisiones propias sin ser controladas por humanos. Además, calificaron de lamentable que una prestigiosa institución como KAIST esté interesada en alimentar la carrera armamentística, en un momento en que a nivel internacional existe un activo debate sobre desarme.



El estudio de KAIST al que se alude este grupo de científicos investiga el desarrollo de sistemas de entrenamiento de aeronaves con inteligencia artificial, tecnologías inteligentes de rastreo y reconocimiento de objetos, y algoritmos de navegación híbrida para vehículos submarinos no tripulados de gran capacidad.