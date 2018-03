La Fiscalía pidió el martes 27 una pena de 30 años de prisión y una multa de 118.500 millones de wones contra la ex presidenta Park Geun Hye. Argumentó que la acusada usó el poder conferido en su persona como máxima autoridad del Estado guiada por intereses personales, provocando un descontrol en la administración nacional y violando la Constitución, y por eso pide la pena indicada. Cabe notar que los 30 años de prisión contra la ex mandataria superan los 25 solicitados para Choi Soon Sil, factor que refleja el criterio de la Fiscalía de que Park Geun Hye debe ser sometida a una condena más dura, dado el importantísimo cargo que desempeñaba, respecto al estatus de ciudadano ordinario de Choi.

Los abogados de la ex presidenta, por su parte, alegaron la inocencia de la defendida, mas no obstante pidieron también que sus logros fueran valorados, si es que el tribunal decide declararla culpable. En cuanto al abuso de poder cometido hacia algunas empresas, sostuvieron que no fue para satisfacer intereses personales, sino por el bien del país y del pueblo; mientras que sobre la intervención indebida de personas allegadas en asuntos de Estado, enfatizaron que si bien el no haber podido atajarla puede ser objeto de críticas políticas o morales, no todas las acciones de la ex presidenta pueden considerarse ilegales.

Sobre la pena solicitada por la Fiscalía contra Park Geun Hye, los principales partidos políticos -excepto Libertad Corea- la consideraron justa. El oficialista The Minjoo en particular, manifestó que se trata de una pena obvia considerando la gravedad de los delitos cometidos por la ex mandataria y resaltó que espera que el tribunal emita una decisión sabia y objetiva. En cambio, el opositor Libertad Corea -que es el antiguo Saenuri, bando de la ex mandataria- criticó a la Fiscalía por “chuparle las medias” al actual Ejecutivo solicitando una pena que satisface al actual bando gubernamental, e incluso dijo que pedir la pena de muerte hubiera sido menos descortés.

La ex presidenta Park Geun Hye está imputada por 18 delitos, entre ellos recepción de soborno, abuso de poder, obstrucción en el ejercicio de derechos ajenos, coerción, malversación y filtración de información clasificada del Estado. Sobre 15 de ellos ya fue demostrada en juicios contra otros involucrados en este caso de corrupción -como Choi Soon Sil y el ex jefe de la Secretaría Presidencial Kim Ki Choon- la complicidad entre esas personas y la ex mandataria.

En lo que concierne a casos de sobornos o abuso de poder, una regla tácita es la de atribuir una mayor responsabilidad al acusado si éste es funcionario público. Dicho esto y teniendo en cuenta además que Park Geun Hye cumplió un papel central en la comisión de los aludidos delitos, es probable que una dura pena recaiga sobre su persona, probablemente superior a los 20 años de prisión a los que el tribunal condenó a Choi Soon Sil.

Por lo pronto, el interés se centra en la audiencia del fallo programada para el 6 de abril y en saber si éste será televisado en vivo, aunque siempre existe la posibilidad de que sea pospuesta, máxime porque la ex presidenta podría no comparecer en la corte. Sin embargo, se estima que la audiencia se desarrollará en la fecha prevista y sin cambios, puesto que la imputada no acudió a ninguna vista o audiencia previa hasta ahora, como un acto de objeción ante la decisión tomada el pasado 16 de octubre por el tribunal, de prolongar la prisión preventiva en su contra.