El embajador en funciones de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Knapper, declaró el miércoles 28 de febrero que Washington no desea un diálogo con Corea del Norte que no tenga como premisa la desnuclearización. La preocupación que surge ahora por tanto, es si no difuminará el clima de paz y reconciliación propiciado por los Juegos Olímpicos de PyeongChang, al dificultar incluso el inicio de un diálogo preliminar entre Corea del Norte y Estados Unidos.

En concreto, el diplomático manifestó que su país no desea dialogar con el régimen norcoreano, si las conversaciones se entablan sin especificar que el objetivo es la desnuclearización y sirven únicamente para dar tiempo a Pyongyang para seguir con el desarrollo nuclear y balístico. Enfatizó que en este sentido, es necesario que Corea del Norte demuestre con acciones que lo que quiere es aprovechar el tiempo y la oportunidad de diálogo para alcanzar la desnuclearización. Knapper afirmó así que la postura de Washington no ha cambiado y que el Gobierno estadounidense estará dispuesto a hablar, si Corea del Norte expresa claramente su intención de mantener unas negociaciones constructivas que puedan resultar en la desnuclearización de la península coreana. Agregó que lo último que desea la Administración Trump es repetir los errores cometidos por sus predecesores, que vieron que el diálogo solo dio más tiempo al régimen de Pyongyang para desarrollar armas.

Esta declaración del embajador en funciones de Estados Unidos en Seúl, se entiende como la especificación de las “condiciones adecuadas” para las conversaciones Pyongyang-Washington, aludidas previamente por el presidente Donald Trump. Pues lo que constata es que ese país norteamericano considera insuficiente la disposición de Corea del Norte a dialogar y lo que desea ver son acciones explícitas que muestren que el régimen de Kim Jong Un está decidido a abordar la desnuclearización.

A estas alturas está más que claro que lo que pretende Corea del Sur, por su parte, es hacer que el ambiente favorable al diálogo creado gracias a los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 permita la reanudación de los contactos entre Corea del Norte y Estados Unidos, y a partir de ello avanzar en la solución del problema nuclear norcoreano y arraigar la paz en la península. Dicho esto, el inicio de todo deberá ser un diálogo preliminar, en el que Pyongyang y Washington puedan conocer a fondo y en detalle la postura de la contraparte. Sin embargo, de la declaración de Knapper es posible deducir que Estados Unidos no pondrá las cosas tan fáciles a Corea del Norte.

En este panorama, se conjetura que el tiempo que queda para que comience en abril el ejercicio militar conjunto surcoreano-estadounidense, aplazado debido a los Juegos Olímpicos, será crucial y el panorama de la península coreana dependerá de las estrategias que Estados Unidos piensa desplegar, así como de las cartas que saque Corea del Norte en ese periodo.