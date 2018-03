Un total de 196 medidas contra importaciones impuestas por diversos países afectan a Corea del Sur, y Estados Unidos figura como el país que más barreras comerciales impone sobre productos surcoreanos con 40, seguido por India con 29, Turquía con 15 y China con 14. Turquía en particular, superó a China en esta lista al iniciar en febrero un estudio para adoptar una serie de disposiciones proteccionistas contra importación de tereftalato de polietileno.

Al respecto, el informe de febrero de la Asociación Coreana de Comercio Internacional sobre barreras comerciales en el mundo, ilustra que de las 40 restricciones que el Gobierno estadounidense mantiene contra las importaciones procedentes de Corea del Sur hasta el 5 de marzo, 30 tienen que ver con investigaciones antidumping, 8 con aranceles compensatorios y 2 con medidas de defensa comercial o salvaguardias. Por bienes, los metales y productos siderúrgicos son los más afectados, seguidos de los dispositivos eléctricos y electrónicos, y de los productos químicos y los textiles, en este orden. El análisis sobre esta situación es que se debe a la semejanza estructural existente entre la economía china y la surcoreana. Semejanza que hace que las barreras comerciales diseñadas por Washington para controlar las importaciones desde China perjudicen también a los productos que Corea del Sur exporta al mercado estadounidense. Por supuesto, esta no es la única explicación, ya que también hay bastantes medidas restrictivas de Estados Unidos dirigidas específicamente contra bienes surcoreanos que rivalizan con los fabricados por empresas de ese país norteamericano y les superan incluso en su “propia casa”.

Sin embargo, el problema no es solo el evidente aumento de medidas restrictivas concretas del Gobierno estadounidense contra las importaciones, sino la tendencia proteccionista que muestra la Administración Trump y que bien se refleja en esas barreras comerciales. Lo que más inquieta a estas alturas es la posibilidad de que tales políticas de Washington se traduzcan en una guerra comercial global, que definitivamente sería un fuerte impacto para economías como la surcoreana con una alta dependencia del comercio exterior. De hecho, las consecuencias ya se perciben en el sector siderúrgico y en las exportaciones de lavadoras a Estados Unidos. El peor de los casos, sin embargo, sería que las restricciones comerciales de Washington lleguen hasta las importaciones de semiconductores y repuestos de coches, pues -según estiman los analistas- podría provocar pérdidas máximas de 13 billones de wones a la industria exportadora de Corea del Sur durante los próximos cinco años. Pérdidas que implicarían además déficits de producción de entre 17 y 31 billones de wones y una pérdida de entre 45.000 y 74.000 empleos.