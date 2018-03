El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Cheongwadae, Chung Eui Yong, se entrevistó el jueves 9 con el presidente estadounidense Donald Trump, siendo este encuentro el punto culminante de su viaje a Washington D.C. Durante la reunión, Chung –quien viajó a Corea del Norte a inicios de semana como enviado especial del presidente Moon Jae In, para volver con noticias sorpresa- transmitió a Trump el mensaje de Kim Jong Un de que deseaba conversar con él directamente. Mensaje al que Trump respondió con un “sí” inmediato, sí que probablemente se concretará en un encuentro cumbre con el dirigente norcoreano en mayo, para hablar de la desnuclearización.

Así, por fin fue desvelado el mensaje que el enviado del presidente surcoreano Moon Jae In trajo de Kim Jong Un para Washington, tras un breve pero decisivo viaje a Corea del Norte.

Anteriormente, en la sesión informativa que ofreció para presentar los resultados de esa visita, el emisario destacó el acuerdo alcanzado por las dos Coreas para organizar en abril una cumbre intercoreana, que vendría a ser la tercera después de las celebradas en 2000 y 2007. Asimismo avanzó que el régimen de Kim Jong Un se mostró abierto a hablar de desnuclearización, pues su postura es que no tendría razón para insistir en poseer armas nucleares, de desaparecer las amenazas militares contra su país y garantizarse su sistema; al tiempo que prometió no usar armas -ya sean nucleares o convencionales- contra Corea del Sur. Finalmente, las dos Coreas acordaron instalar un “teléfono rojo” entre sus líderes para mantener un debate más directo para relajar la tensión militar, y a corto plazo para la primera conversación telefónica entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el dirigente norcoreano Kim Jong Un, antes de la cumbre programada para abril.

En realidad, el pacto para organizar esa reunión cumbre, podría decirse que es el logro más importante del reciente viaje del enviado presidencial a Pyongyang. Pues gracias a él, el problema nuclear norcoreano ha entrado en una fase totalmente diferente. Las dos Coreas han celebrado dos cumbres hasta la fecha. La primera tuvo lugar en junio de 2000 y la segunda en octubre de 2007. En ambas ocasiones, los presidentes surcoreanos Kim Dae Jung y Roh Mo Hyun respectivamente, se encontraron con Kim Jong Il, entonces dirigente de Corea del Norte y padre del actual número uno del régimen de Pyongyang Kim Jong Un. Si todo va según lo acordado, la tercera será entre este último y el jefe de Estado surcoreano, el presidente Moon Jae In. De concretarse, muchos vaticinan que la nueva reunión de líderes será aún más significativa que las anteriores, al darse tras llegar la crisis nuclear de Corea del Norte a una situación extrema, mientras aumentan los esfuerzos de la comunidad global por encontrar una salida al problema.

El objetivo del enviado presidencial era, en principio, mediar para que el régimen norcoreano se abriera al diálogo con Estados Unidos. Sin embargo, durante su visita a Pyongyang y de manera muy sorpresiva se estableció un acuerdo para una nueva cumbre intercoreana, por tanto se evalúa que no solo aumentan las posibilidades de un diálogo norcoreano-estadounidense, sino que también se ha preparado el terreno para avanzar en la resolución del problema nuclear norcoreano.