La Casa Presidencial anunció que la próxima semana presentará el proyecto de reforma constitucional, cuya redacción ultimará en base a la propuesta del Comité Nacional Especial de Asesoría Constitucional.

El borrador de la enmienda a la Carta Magna, entregada por el citado comité a Cheongwadae, contiene los siguientes planteamientos: 1) cambiar el sistema de gobierno presidencial de mandato único por cinco años, a otro por cuatro años que permita la reelección inmediata; 2) implementar un sistema electoral a dos vueltas; 3) ampliar la democracia directa; y 4) fortalecer la autonomía regional.

En lo que atañe a cambiar el sistema de gobierno, cabe aclarar que el actual presidente Moon Jae In no podrá candidatearse en las próximas elecciones, en virtud del Artículo 182 del Capítulo 10 de la Constitución en vigencia, que no será reformado por ahora. Este artículo estipula que una reforma constitucional para prolongar el mandato presidencial o permitir reelecciones carecerá de efecto para el jefe de Estado bajo cuya administración fue promovida la enmienda.

En tanto, una propuesta interesante y bastante significativa es, por su parte, la de mencionar en el texto de la Carta Magna los movimientos por la democracia surgidos en Corea después de la Revolución del 19 de Abril en 1960, como las protestas de octubre de 1979 organizadas en Busan y Masan contra la dictadura de Park Chung Hee, el Movimiento 18 de Mayo producido en la ciudad de Gwangju en 1980 y la Lucha por la Democracia del 10 de junio de 1987. Esta sugerencia contempla sobre todo la necesidad de reflejar en la Constitución, la ley suprema de la nación, el espíritu revolucionario del pueblo y el derecho de protesta contra el Estado. En su momento, hubo debates sobre si las protestas con velas del año pasado contra el Gobierno de Park Geun Hye debían ser incluidas también; no obstante, esta opción fue descartada al ser un acontecimiento demasiado reciente y respecto al cual no es posible hacer una valoración histórica.

El borrador propone además especificar que la capital del país no será decidida directamente por la Constitución, sino por otras normas legislativas. En realidad, en la Constitución actualmente vigente, no existen artículos explícitos al respecto. Sin embargo, en 2003, cuando se promulgó una ley para dar a la ciudad de Sejong el estatus de capital administrativa, el Tribunal Constitucional dictaminó que Seúl es la capital de Corea del Sur conforme a normas constitucionales consuetudinarias y que la citada legislación no las acataba. Dicho esto, si la nueva Constitución llega a comprender cláusulas específicas sobre cómo debe ser decidida la ciudad capital, las “normas consuetudinarias” perderán fuerza vinculante.

Finalmente, el borrador exhorta a una reforma constitucional que sirva para fortalecer la autonomía regional y lograr una mayor descentralización, como también para promover la democracia directa con mecanismos como la “legislación ciudadana”, que permitirá a los propios ciudadanos presentar proyectos de ley y promulgarlos de obtener esas mociones un cierto porcentaje de apoyo en un referéndum, y la “citación popular contra el presidente y los diputados”, sistema con el que el pueblo podría cuestionar la gestión o la transparencia del mismo jefe de Estado o de los parlamentarios, hasta sacarles de sus cargos mediante su voto.