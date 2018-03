La Fiscalía interrogó esta semana al ex presidente Lee Myung Bak, sospechoso de estar involucrado en hasta 20 delitos como recepción de soborno, malversación, abuso de poder y violación de la ley sobre archivos nacionales.

El interrogatorio fue maratoniano, de más de 21 horas. Sin embargo, se informa que en todo momento el ex mandatario alegó ser inocente.

El delito más grave del que es sospechoso Lee Myung Bak es corrupción, concretamente, recepción de soborno. Al respecto, la Fiscalía estima que el dinero que percibió el ex presidente supera los 11.000 millones de wones, incluidos los 1.750 millones de wones desviados del Servicio Nacional de Inteligencia y que esta agencia entregó a secretarios y asesores de Presidencia durante la administración de Lee, así como los honorarios de los abogados que contrató la empresa DAS para un juicio en Estados Unidos y que abonó Samsung Electrónica desde noviembre de 2007 -un mes antes de la elección de Lee Myung Bak como presidente- hasta marzo de 2009. Estos gastos cubiertos por Samsung, que alcanzan los 5 millones de dólares, son considerados por la Fiscalía como un soborno al ex jefe de Estado, que tentativamente -y en base a las pruebas existentes- ha concluído que Lee Myung Bak es el propietario real de DAS.

Respecto al juicio que esta compañía inició DAS en Estados Unidos contra la asesoría financiera BBK para exigir la devolución de los 14.000 millones de wones que supuestamente invirtió en ella, la sospecha que reace sobre el ex presidente Lee Myung Bak es que cometió abuso de poder y obstrucción al ejercicio de derechos de terceros, al movilizar instituciones estatales, tales como Presidencia y el Ministerio de Exteriores para dicho proceso judicial. En tanto, la sospecha de que infringió la ley sobre archivos nacionales se plantea por traslado que realizó a las oficinas de DAS de documentos clasificados del Estado, que deberían haber permanecido bajo custodia en los Archivos Nacionales.

La Fiscalía anticipó que como la investigación está ya bastante avanzada, no permitirá que los procedimientos se dilaten y formulará las acusaciones pertinentes contra el ex presidente Lee Myung Bak, antes de los importantes acontecimientos que se avecinan, como la cumbre interecoreana en abril, la reunión Trump-Kim Jong Un en mayo, y las elecciones regionales en junio.