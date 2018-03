Soplan vientos de cambio alrededor de la península coreana con el acercamiento de acontecimientos que hace apenas unos meses nadie hubiera imaginado que sería posibles, tales como la cumbre intercoreana y la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un. Y parece que los cambios están sucediendo también dentro de la administración de Washington, siendo el más sorpresivo la destitución de Rex Tillerson como secretario de Estado y la designación del director de la CIA, Mike Pompeo, como candidato para suplirle.

En realidad, el despido de Tillerson -si bien fue súbito, máxime por el momento en que ocurrió y por cómo lo anunció el presidente Donald Trump, a través de un mensaje en Twitter- tampoco es una completa sorpresa para quienes han seguido las peleas de palabras protagonizadas entre ambos. Sobre todo la relación entre Tillerson y Trump empeoró notablemente al reprender el presidente estadounidense al ahora ex secretario de Estado por sus alocuciones a favor de un diálogo sin condiciones con Corea del Norte. Incluso el subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos Steve Goldstein fue destituído también, tras declarar en un tono quejón que ni Tillerson conocía las razones por las que fue despedido.

Así las cosas, todos están en vilo ante la inminente llegada a la gerencia del Departamento de Estado de Mike Pompeo, clasificado como uno de los “halcones” más representativos del actual Gobierno estadounidense, una personalidad de “línea dura” que aún frente al clima favorable a la reconciliación intercoreana propiciado por los Juegos Olímpicos, comentó que el hecho de dialogar con el Sur, no implica que Corea del Norte piense obviar a su programa de armas nucleares. Dicho de otro modo, que el régimen de Kim Jong Un no renunciará a su ambición de poseer la capacidad nuclear suficiente para amenazar a Estados Unidos. Incluso declaró que Washington ni cederá ni aliviará las sanciones, a menos que Pyongyang proporcione pruebas concretas que demuestren que detuvo sus ensayos de misiles.

Sin embargo y pese a esta “línea dura” de Pompeo, hay quienes opinan que podría ser más apto que Tillerson para tratar los asuntos de la península coreana, en particular por la relación de confianza que comparte, tanto con el director del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur Suh Hoon, como con el presidente estadounidense Donald Trump. Al respecto, argumentan que en una situación en la que están pendientes reuniones de las que podría depender el futuro de la península coreana, es mejor que una persona capaz de entablar una comunicación directa y más abierta con las autoridades surcoreanas y con el excéntrico líder estadounidense se encargue de dirigir las estrategias y el posible diálogo con Corea del Norte.