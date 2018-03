En China se aprobó una reforma constitucional que deroga el límite de mandatos presidenciales y parece que Xi Jinping no solo será el líder más poderoso de ese país en décadas, sino que también será el más duradero en mucho tiempo. Mientras tanto, en Rusia Vladimir Putin ha conseguido permanecer en el poder por un mandato más al ser reelegido en las elecciones del 18 de marzo. La atención ahora se centra en cómo influirá este panorama político internacional en la península coreana, donde todavía está pendiente el problema nuclear norcoreano.

Relacionado con el “poder absoluto” que ahora ejercen tanto Xi Jinping como Putin, muchos analistas opinan que se debe a la nostalgia que tiene mucha gente por la pasada era de las superpotencias. Dicho de otro modo, es el reflejo del pensamiento que impera en China y en Rusia, sobre todo entre su élite política, de que para construir una “nación fuerte” es necesario un liderazgo fuerte; de que quizá para volver a ser una superpotencia es inevitable centrar el poder en una sola persona. En efecto, en esos países, la idea que ha ganado apoyo en los últimos años es la de maximizar la eficacia política para el desarrollo, si es necesario aún omitiendo los procedimientos democráticos. Y es esta idea la que justifica a estas alturas el poder centrado en un solo líder y que es descrita incluso como neo-totalitarismo. No obstante, los críticos opinan que lo que hacen Xi Jinping y Vladimir Putin no es más que crear ante el pueblo el espejismo de una superpotencia resucitada, ayudados por el progreso económico que lograron en base a una “dictadura desarrollista”.

En este contexto, lo que inquieta más a Corea es el obvio pronóstico de que esos líderes, para ostentar su poder e influencia, intentarán intervenir más activamente en los asuntos de la península coreana, que desde antaño ha sido escenario de fuertes guerras diplomáticas entre las mayores potencias del mundo. Un punto positivo en todo este cuadro es que tanto China como Rusia se oponen a la posesión de armas nucleares por parte de Corea del Norte y apoyan la solución pacífica. Sin embargo, es muy poco probable que esas naciones, en particular China, actúe en conformidad con el guión que tiene en mente Estados Unidos para los asuntos de la península coreana.