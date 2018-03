Durante toda esta semana, Presidencia presentó en fracciones el proyecto de reforma constitucional que redactó, hasta exponer el texto completo el jueves 22.

El punto que más llama la atención es la propuesta de cambiar el sistema de gobierno, para que el mandato presidencial sea de cuatro años con una posible reelección inmediata. Al respecto, el secretario presidencial de asuntos civiles, Cho Kuk, declaró que el mandato único presidencial de cinco años fue adoptado en la novena reforma constitucional de 1987, debido al pavor de los ciudadanos por que dictaduras como las que les oprimieron durante décadas se repitieran. Sin embargo, el secretario enfatizó que hoy la democracia surcoreana es mucho más madura y que será posible esperar una administración del Estado mejor y más estable con un mandato de cuatro años con reelección inmediata. Aclaro en todo caso, que este nuevo sistema no se aplicará al actual presidente Moon Jae In.

Además, el proyecto reduce o dispersa las facultades del presidente, en cambio refuerza o amplía las del primer ministro y de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el presidente ya no tendrá el estatus de ‘jefe de Estado’, tampoco podrá conceder indultos arbitrariamente y perderá el derecho a nombrar al presidente del Tribunal Constitucional. El primer ministro, por su parte, se encargará de los asuntos interiores por cuenta propia, ya que de los artículos que definen sus competencias y derechos se eliminó la fase “siguiendo las órdenes del presidente”; mientras que el Legislativo tendrá el derecho a elegir tres de los miembros de la Junta de Auditoría e Inspección, institución que según la enmienda constitucional dejará de depender de Presidencia, para convertirse en un organismo independiente.

Otras partes en las que se notan cambios importantes son la referente a los derechos laborales, la que tiene que ver con el sistema electoral y la que versa sobre la democratización de la economía. En cuanto a los derechos laborales el proyecto atribuye al Estado la obligación de hacer valer la igualdad salarial. En otras palabras, el Estado deberá procurar que trabajo de un mismo valor o con la misma productividad reciban la misma remuniceración. Asimismo recalca el deber de todo empleador de acatar el salario mínimo establecido por ley, a la vez que fortalece el concepto de los llamados “tres derechos básicos de los trabajadores”, que son el derecho a organizarse, el derecho a negociar y el derecho a actuar colectivamente. Respecto al sistema electoral, la reforma constitucional menciona la implementación de elecciones presidenciales a dos vueltas y la rebaja de la edad de voto a los 18 años. Finalmente, en la parte sobre la democratización de la economía, el proyecto establece que los microcomerciantes serán clasificados como grupo de amparo especial y para superar la desigualdad social, implanta explícitamente en la Constitución el concepto de la tierra como bien común, para así poder -en caso de ser necesario- aplicar restricciones o imponer obligaciones sobre la propiedad a fin de promover el uso público y más racional de la tierra.

Ante la presentación del proyecto de reforma constitucional por parte del Ejecutivo, el Legislativo lanzó fuertes críticas. Recriminó al Gobierno por su conducta unilateral y la contienda entre oficialismo y oposición dentro del Parlamento se ha intensificado. Situación que permite augurar que el debate sobre la reforma constitucional en la Asamblea Nacional será más que díficil. La postura de la Casa Presidencial a estas alturas, es que presentó por su parte la propuesta en un intento por cumplir con la promesa hecha de someter a votación la reforma constitucional mediante un referéndum, simultáneamente con las elecciones regionales del 3 de junio.