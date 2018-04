Corea del Sur y Estados Unidos cerraron exitosamente las negociaciones sobre la reforma del Tratado de Libre Comercio y los aranceles sobre bienes siderúrgicos. Los resultados más destacables son para la parte surcoreana, la exención tarifaria otorgada por Washington para sus bienes siderúrgicos, y para Estados Unidos, la postergación del plazo para la desgravación de las tasas sobre camionetas y la flexibilización de los estándares medioambientales y de seguridad para sus coches.

En lo que a comercio de coches concierne, Corea del Sur cedió ante Estados Unidos, al aceptar esperar hasta el año 2041 para la eliminación completa de los aranceles del 25% aplicados a sus camionetas que llegan a ese país norteamericano. Cabe saber que de no efectuarse este cambio, dicho tipo de vehículos surcoreanos habrían accedido al mercado estadounidense con cero arancel desde 2021. También acordó flexibilizar el control sobre las importaciones de coches, al consentir aumentar de las actuales 25.000 unidades a 50.000 el número de automóviles que una empresa estadounidense puede exportar al año al mercado surcoreano, aunque esos vehículos solo satisfagan los estándares de seguridad de su país y no los de Corea. Asimismo accedió a ampliar el programa llamado “Crédito por innovación ecológica” (Eco-innovation Credit), que da por entendido que un coche genera menos emisiones de gases de efecto invernadero, si a su proceso de fabricación se aplicaron tecnologías pro medioambientales.

Sin embargo, Corea del Sur no transigió en agricultura, al rechazar la petición de Estados Unidos para una mayor liberalización del mercado agrícola. Tampoco permitió que en el TLC fuera incluído el uso obligatorio de repuestos estadounidenses en coches de exportación a ese país norteamericano, exigencia que la Administración Trump también hizo a sus vecinos -Canadá y México- al renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Referente a los elevados aranceles con los que Washington pretende gravar las importaciones de hierro y acero para proteger su industria siderúgica, Corea del Sur hizo una buena defensa al obtener la exención de esas tasas. Eso sí, aceptó a cambio la condición de limitar sus exportaciones de bienes siderúrgicos a Estados Unidos en un volumen equivalente al 70% del enviado a ese mercado entre 2015 y 2017.

Así ha culminado un capítulo difícil para el comercio surcoreano, de forma relativamente satisfactoria. No obstante, los factores de riesgo siguen latentes para Corea cuya economía depende en gran medida del comercio exterior. Uno de motivos de inquietud es justamente la guerra comercial entre Estados Unidos, que es quien prácticamente la inició al anunciar que impondrá unos aranceles del 25% a las importaciones procedentes de China que superen los 50.000 millones de dólares, y China, que en respuesta adelantó que gravará altamente la carne porcina, las tuberías, las frutas y los vinos estadounidenses.

Al respecto, hay un dicho coreano que describe perfectamente la situación de Corea del Sur y es “La lucha entre ballenas, mata al camarón”, que alude a que cuando dos fuertes se pelean, quien sale perdiendo es el tercero más débil que estaba cerca.