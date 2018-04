La ex presidenta Park Geun Hye fue condenada a 24 de prisión y a una multa de 18.000 millones de wones. El veredicto en su contra se dictó el viernes 6, siendo la ex mandataria declarada culpable en la mayoría de los delitos imputados, como recepción de soborno, con agravantes como abuso de poder, coerción y obstrucción al ejercicio de derechos de terceros. La sentencia fue emitida 393 días después de ser removida de su cargo como presidenta por el Tribunal Constitucional.

Al hacer la lectura del dictamen, el juez a cargo del caso, Kim Se Yoon del Tribunal Regional Central de Seúl, declaró que la ex mandataria es culpable de 16 de los 18 delitos de los que está acusada, así como culpable de haber descuidado el deber que le correspondía como presidenta de la nación de defender la Constitución. Afirmó que por tanto y para restituir los trasgredidos valores constitucionales, deberá asumir una grave responsabilidad. Recalcó que la imputada no mostró actitud reflexiva alguna durante todo el proceso judicial, atacando incluso a la Fiscalía y al Poder Judicial, defraudando al pueblo que deseaba que la ex presidenta reconociera sus errores y aceptara su culpabilidad.

En realidad, la actitud mostrada por la ex mandataria a lo largo de todo el juicio, fue cuestionada por muchos al no presentarse ante la corte ni una vez desde que la prisión provisional en su contra se prolongara el 13 de octubre de 2017, tras casi cinco meses desde su primera comparecencia ante el tribunal. Incluso se ausentó a la declaración de sentencia del viernes 6, que duró 1 hora y 50 minutos, y fue retransmitida en vivo por la televisión.

Respecto a este último aspecto, cabe saber que la defensa presentó una petición para que no se retransmitiera el dictamen de la sentencia, alegando que atentaba el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, esa petición fue desestimada, al determinar el tribunal que televisar el fallo no trasgrede ni el aludido principio de inocencia ni el debido proceso. La corte puntualizó además, que permitir la retransmisión de la declaración de sentencia coincide con el interés público, en vista de que la imputada fue presidenta de la nación y es grande la atención que la población presta al juicio en su contra.

En cuanto a las posibilidades de apelación, los abogados de oficio que representan a la ex mandataria comentaron que tienen voluntad de recurrir la sentencia, mas no obstante tomarán la decisión final tras consultar con su defendida.