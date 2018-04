El Banco de Desarrollo de Corea anunció el miércoles 11, que acepta el programa de saneamiento presentado por la empresa de construcción naval STX. Así, el astillero podrá evitar someterse por segunda vez a una administración judicial, para intentar normalizar sus actividades y mejorar su estado con financiación de dicha institución bancaria, su principal acreedor.

El plan de saneamiento de STX tiene como ejes centrales recortar un 5% el salario básico de sus empleados durante cinco años, así como las bonificaciones, en este caso a la mitad. También los trabajadores de la firma tomarán vacaciones no pagadas durante seis meses al año durante el próximo lustro, para evitar en lo posible los despidos. Así, el programa refleja el compromiso de los propios trabajadores de STX para impedir una masiva reestructuración de personal.

Durante una época, STX fue considerada una de las cuatro mayores de la industria naval de Corea del Sur, posicionándose incluso en cuarto lugar en el ranking de astilleros con más pedidos del mundo. Sin embargo, su decadencia comenzó con la crisis financiera global. A partir de ahí aceptó pedidos de barcos a precios descontados, práctica que a la larga le llevó a un profundo bache, aumentando su déficit cuantos más buques construía. Lo peor es que la firma perdió la objetividad y, sin reconocer su estado financiero, continuó con sus proyectos de inversión, construyendo un astillero en China y adquiriendo una naviera europea de cruceros, hasta desembocar en serias dificultades financieras.

Así, en 2013, llegó a un acuerdo con los acreedores para mejorar su estado financiero y optimizar sus actividades, prometiendo una reestructuración. No obstante, este proceso no se llevó a cabo debidamente por negligencia, no solo de la propia STX, sino también de los acreedores que no pudieron renunciar a esta empresa por las multibillonarias inversiones realizadas, y del Gobierno por priorizar la estabilidad laboral y trató de impedir los despidos masivos. Al final, esta actitud llevó a STX a entrar en administración judicial en abril de 2016.

Sorprendentemente, la firma salió antes de lo previsto de ese estado, en apenas un año, en julio de 2017. Sin embargo, su situación actual muestra que no es del todo estable y que necesita implementar medidas más fuertes para volver a ser como antes, aunque también muchos analizan que lograr una completa recuperación será casi una “misión imposible”.

Por lo pronto, los expertos señalan que las dos tareas que prioritariamente debe llevar a cabo STX para normalizar sus actividades son disminuir hasta un 40% sus gastos permanentes, incluidos gastos de personal, y especializarse en barcos concretos, en los que siempre fue muy competitiva, como los transportadores de petróleo de dimensión mediana.