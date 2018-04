La Fiscalía Regional Central de Seúl anunció los resultados parciales de sus investigación sobre el ex presidente Lee Myung Bak e imputó al ex mandatario el lunes 9 por un total de 16 cargos, como corrupción, malversación, abuso de poder, filtración de documentos clasificados y evasión de impuestos, entre otros. De este modo, Lee será juzgado unos cinco años después de dejar la Casa Presidencial, convirtiéndose en el cuarto ex mandatario sometido a proceso penal después de Chun Doo Hwan, Roh Tae Woo y Park Geun Hye.

Sobre el delito de corrupción cometido por Lee, la Fiscalía afirma que el ex presidente recibió 11.100 millones de wones en concepto de soborno. La partida incluye 700 millones de wones que fueron desviados por varios directores del Servicio Nacional de Inteligencia y que fueron entregados a personas afines al ex mandatario, entre abril de 2008 -poco después de su investidura- y septiembre de 2011. Asimismo abarca los más de 5,8 millones de dólares que Samsung Electrónica pagó como honorarios de los abogados que defendieron en un pleito legal desarrollado en Estados Unidos a la compañía de respuestos de coches DAS, de la que supuestamente Lee Myung Bak es propietario real.

La Fiscalía puntualiza que sobre la propiedad de DAS existen importantes pruebas que dejan entrever que el ex mandatario es en realidad su verdadero propietario, y no su hermano mayor Lee Sang Eun, que figura nominalmente como accionista mayoritario de la compañía. Es más, la conclusión obtenida tras las investigaciones realizadas los últimos meses, es que el ex presidente ejerció el control sobre DAS, desde su fundación hasta en su administración; y justamente el delito de malversación que se le imputa está relacionado con esta empresa, pues fue usada como canal para apropiación indebida de fondos. La Fiscalía alega que entre 1991 y 2007, el ex presidente malversó a través de DAS un total de 34.900 millones de wones, de los cuales 33.900 millones fueron desviados como fondos políticos ilícitos, mientras que el resto fue empleado para fines estrictamente personales, incluyendo gastos realizados por sus familiares.

Ante estas acusaciones de la Fiscalía, el ex presidente Lee Myung Bak se muestra como inocente. Insiste en que no tuvo conocimiento de los cargos imputados y que el propietario de DAS no es él, sino los accionistas legales de la firma. Sin embargo, la Fiscalía está actuando con firmeza y continuará las indagaciones para imputar al ex mandatario por otros cargos, antes de finalizar el juicio en primera instancia. Asimismo formulará cargos oficialmente contra personas allegadas y familiares del ex mandatario, tales como su hermano mayor Lee Sang Eun, su esposa Kim Yoon Ok y su hijo Lee Si Hyung; además de solicitar al tribunal el embargo de bienes y propiedades del imputado, empezando por la casa que tiene en el barrio seulita de Nonghyun-dong, y otros inmuebles a nombre de testaferros.