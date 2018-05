Comenzó el proceso judicial contra el expresidente Lee Myung Bak, acusado por una serie de cargos como corrupción, malversación y evasión de impuestos, el jueves 3 de mayo con una primera sesión correspondiente a la fase de prueba. El imputado no acudió, en vista de que al tratarse de un procedimiento preliminar y preparatorio -previo al juicio en sí- no le imponía el deber de comparecencia.

El exmandatario está imputado por un total de 16 cargos. Primero, está acusado de corrupción, en concreto de percibir como soborno los 700 millones de wones desviados por el Servicio Nacional de Inteligencia desde abril de 2008 hasta septiembre de 2011, así como los más de 5,8 millones de dólares que Samsung Electrónica pagó por honorarios de los abogados que defendieron en un pleito legal desarrollado en Estados Unidos a la empresa DAS, que se sospecha pertenece en realidad a Lee Myung Bak. A éstos se suman otras partidas que fueron entregadas al expresidente también como soborno.

Lo que se desprende de las acusaciones formuladas por la Fiscalía es que gran parte de los cargos tienen como premisa la propiedad del exmandatario sobre DAS, ya que los delitos que supuestamente cometió malversación y evasión de impuestos están relacionados con dicha compañía.

La alegación que presenta el expresidente Lee Myung Bak, por su parte, es que es inocente o que al menos no tuvo conocimiento de nada de los hechos cuando ocurrieron; que todo es una venganza política. En cuanto a la empresa de repuestos de coches DAS, insiste en que él no es el propietario real, sino los accionistas legales como su hermano mayor Lee Sang Eun.

En esta situación, está más que claro que en el juicio se desatará una fuerte contienda legal entre la Fiscalía y la defensa sobre la propiedad de DAS, ya que si se demuestra que esta compañía es realmente del exmandatario, las acusaciones en su contra tendrán validez; mientras que de lo contrario, la defensa logrará refutar las alegaciones de la Fiscalía.