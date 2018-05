La dependencia de la economía surcoreana del exterior aumentó en 2017 tras descender durante seis años. Esto significa que las exportaciones e importaciones crecieron gracias a la recuperación de la economía mundial, pero también que Corea del Sur puede ser más vulnerable ante factores externos.

El Banco de Corea presentó esta semana datos relacionados con el ingreso nacional bruto y subrayó que el año pasado, la ratio de las exportaciones e importaciones frente a él alcanzó el 84%. Esta proporción es superior en 3,1 puntos porcentuales al 80,9% registrado en 2016.

El porcentaje del comercio exterior frente al ingreso nacional bruto fue apenas de un dígito en la década de 1950. No obstante, con la rápida industrialización del país en los años 70, su nivel ascendió abruptamente hasta llegar al 74% en los 80, oscilar entre el 60 y el 80% en años posteriores e incluso superar el 113% en 2011. Esta evolución dio un giro luego de ese año, con la ralentización del crecimiento económico de China y la subsiguiente contracción del comercio mundial. Ya entrando en el periodo 2015-2016, esta situación se solapó con otro factor: la caída del precio internacional del petróleo. Es importante tener en cuenta que el precio del petróleo es crucial para el comercio exterior de Corea, dado que parte considerable de las exportaciones surcoreanas requieren productos petroquímicos, fabricados a partir del refinamiento de crudo importado. En otras palabras, si se abarata el petróleo, disminuye el volumen de exportaciones e importaciones, afectando esto a la ratio del comercio exterior frente al ingreso nacional bruto del país.

Ciertamente el grado de dependencia exterior de la economía surcoreana es alto y supera aritméticamente al promedio de los estados-miembro de la OCDE, que es del 53%. Sin embargo, tampoco es tan elevado si se compara con otras economías de dimensiones similares. Los datos de 2016 ilustran que entre las 43 naciones objeto de estudio del Banco Mundial, Corea del Sur presenta la vigésimo primera ratio más alta de las exportaciones e importaciones frente al ingreso nacional bruto. Es, por ejemplo, muy inferior al 599% de Luxemburgo y al 268% de Irlanda, que son los dos países del mundo que más dependen del exterior. El otro extremo es Estados Unidos, que cuenta con un gran mercado interno y por consiguiente un muy reducido nivel de dependencia exterior. Dicho esto, es natural y comprensible que Corea, cuyo mercado doméstico no es tan vasto, dependa en gran medida del comercio internacional. No sería prudente en todo caso, que el país se conforme con esa justificación, pues si bien no es necesario inquietarse demasiado por la creciente dependencia exterior, lo sensato sería intentar reforzar constantemente el mercado nacional y así disminuir la vulnerabilidad ante factores externos.