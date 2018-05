El presidente Moon Jae In cumplió un año al frente de la administración nacional y la síntesis que se hace de los últimos 12 meses es que el actual Gobierno logró importante avances en las relaciones intercoreanas y el problema nuclear norcoreano, sin embargo dejaron mucho que desear sus políticas económicas y de empleo.

En lo referente a asuntos relacionados con Corea del Norte, cabe recordar que Moon Jae In asumió el poder en un contexto de crisis nuclear, agudizado por los reiterados lanzamientos de misiles norcoreanos. La situación dificultaba abrigar esperanzas, no obstante el mandatario insistió en el diálogo como vía para resolver los problemas y en que Corea del Sur debía de tener un rol de mediador entre Corea del Norte y Estados Unidos. En este entorno, los cambios empezaron al inaugurarse 2018, a partir de la voluntad manifestada por el dirigente norcoreano Kim Jong Un de abrirse al diálogo y de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang; oportunidad que el presidente surcoreano no dejó pasar y aprovechó al máximo. Es más, podría decirse que las olimpiadas marcaron claramente un antes y un después, pues fue gracias a ese torneo que los intercambios a nivel gubernamental entre las dos Coreas finalmente se reanudaron, allanando el camino para la cumbre intercoreana del 27 de abril y propiciando un ambiente favorable para que el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un acordaran reunirse.

Sin embargo, estos logros en política intercoreana y política exterior contrastan con el tibio efecto de los programas impulsados por la administración de Moon Jae In para fomentar el empleo. Es que si bien la economía sigue su marcha y en 2017 disfrutó de un crecimiento superior al 3% por primera vez en tres años, el empleo permanece estancado. Es más, el año pasado el número de desempleados registró 1.030.000 personas y el paro juvenil entre los mayores de 15 y menores de 29 la tasa del 9,9%, registrando los niveles más elevados desde el 2000, año en que tales indicadores comenzaron a calcularse según los actuales métodos de medición; mientras que en febrero y marzo de este año, las nuevas contrataciones no aumentaron lo suficiente, con incrementos que rondan los 100.000 empleados. Los especialistas explican que esto, en parte, se debe a factores estructurales, como el envejecimiento demográfico y la disminución de la población activa. Pero aún así, pesa sobre el Gobierno del presidente Moon Jae In, que empieza su segundo año de mandato, la tarea pendiente de hacer que sus políticas de empleo funcionen.