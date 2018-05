Naver eliminará de la versión para móviles de su página principal la sección de noticias que editaba por cuenta propia y la lista actualizada en tiempo real de las palabras más buscadas, además de intensificar el control de los comentarios. Así, el mayor portal de Corea del Sur presentó un paquete de medidas propias contra la manipulación de la opinión pública en internet, al inquietar profundamente este problema a la población a raíz de una serie de hechos, como el Caso Druking en el que un bloguero -afiliado al partido en el poder The Minjoo- cambió arbitrariamente los comentarios de los cibernautas a noticias divulgadas en la web.

En principio, lo que avanzó Naver el miércoles 9, es que a partir de julio el portal ya no editará las noticias. En lugar de ello, creará una sección informativa independiente, en la que cada medio podrá difundir y editar sus propios reportajes, e introducirá funciones de Outlink o enlaces externos, que trasladarán al cibernauta que haga clic en una noticia directamente al sitio web del medio difusor de esa información.

El portal sacará además, la sección de noticias de cuya edición se encargaba de la primera página de su versión para móviles, para concentrarse más en la función de búsqueda. Al respecto, las autoridades de Naver explicaron que mejorar solo técnicamente el sistema de comentarios no puede ser una solución duradera y que problemas como los planteados por el Caso Druking pueden repetirse. En otras palabras, lo necesario para evitar fundamentalmente la manipulación de la información es que el portal deje de editar y ordenar las noticias y reorganice la página principal, que ahora presenta en la parte más destacada.

También estrenarán una nueva sección llamada Newsfeed, que mostrará a cada cibernauta las noticias que puedan ser de su interés mediante el editor automático con inteligencia artificial AiRs. En esta sección, las pautas sobre hasta qué punto permitir los comentarios de los cibernautas a las noticias y cómo ordenarlos serán decididas enteramente por cada medio de prensa. Naver afirma que de este modo, existirán patrones diferentes de consumo de noticias para cada internauta y eso hará que disminuya la atención en los comentarios. En todo caso, fortalecerán también el control sobre los comentarios en sí, para detectar mejor el comportamiento de quienes los suben, así como para vigilar las 24 horas los intentos de manipulación con softwares de macros o macroinstrucciones.

Las medidas anunciadas por Naver son sin duda fuertes y puede que hasta influyan en la conducta de las personas que acceden a sus servicios, aunque es cuestionable la efectividad de tales medidas, dado el casi monopolio que ejerce dicho portal en el panorama de internet de Corea del Sur. No obstante, por otro lado, también hay voces que expresan preocupación porque, en este ambiente, se debilite el papel que cumplen los portales como espacio para la libre formación de la opinión pública.