Esta semana, la situación de la península coreana dio un giro inesperado al declarar el viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Kye Kwan, que reconsideraría la organización de la cumbre entre el líder de su país, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense Donald Trump. En concreto, el vicecanciller manifestó que el régimen de Pyongyang no está interesado en un diálogo que le apremie unilateralmente a desnuclearizarse y que, en este contexto, siente la necesidad de repensar la cumbre con Estados Unidos. Criticó además, las alusiones de altos funcionarios de Washington -como el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton- a “abandono nuclear primero, compensación después”, así como a la posible aplicación del modelo libio a la desnuclearización norcoreana y al desmantelamiento completo de armas nucleares, misiles y armas bioquímicas.

En cuanto al ofrecimiento por parte de Estados Unidos de recompensas económicas a cambio de la renuncia al desarrollo nuclear, el viceministro enfatizó que Corea del Norte nunca esperó ayuda alguna de esa nación norteamericana para impulsar su economía y que jamás realizará tratos de esa índole. Agregó que la precondición para la desnuclearización es que el Gobierno estadounidense detenga, tanto las políticas hostiles como las amenazas nucleares contra Corea del Norte, al tiempo de garantizar la seguridad del régimen. Sin embargo, afirmó que si la Administración Trump acude con buena disposición y autenticidad a la reunión cumbre, obtendrá la reacción que espera de Pyongyang.

La pregunta es qué busca Corea del Norte con esta actitud, que claramente ha dejado desconcertados a Corea del Sur y a Estados Unidos. El análisis más convincente es que se trata del rechazo del régimen norcoreano al énfasis que hace Washington en una desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península coreana, incluso sugiriendo el traslado de las armas nucleares de Pyongyang a Estados Unidos. También se interpreta como la manifestación de su descontento hacia la Administración Trump que, al contrario de la elevada frecuencia con la que últimamente menciona las posibles recompensas económicas para Corea del Norte, no propone métodos específicos sobre cómo garantizará el mantenimiento del sistema norcoreano. En otras palabras, puede ser una acción estratégica para contrarrestar a los “halcones” de Washington, así como para aumentar su poder de negociación frente a Estados Unidos.

Sobra decir que este cambio de tono de Corea del Norte ha tomado por sorpresa no solo a Estados Unidos, sino también a Corea del Sur, cuyos Gobiernos hacen en estos momentos todo lo posible para calmar la situación. La Casa Presidencial surcoreana declaró en este contexto que los recientes acontecimientos son como las contracciones preparto, una fase dolorosa por la que hay que pasar para lograr el mejor resultado; mientras que la Casa Blanca aclaró que el modelo que Estados Unidos aplica a las negociaciones nucleares con Corea del Norte no es el desarme de Libia, sino el “modelo Trump”, o sea un proceso propio de desnuclearización con métodos que el presidente Donald Trump considere más apropiados.