Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones regionales del 13 de junio, con la inscripción de candidatos en el transcurso de esta semana, entre los días 24 y 25, no solo para los aludidos comicios, sino también para las elecciones parciales que se efectuarán en la misma fecha para cubrir los escaños vacantes en el Parlamento.

En las regionales, saldrán electos 17 jefes de gobiernos regionales -es decir alcaldes y gobernadores provinciales-, 824 concejales -incluyendo los de representación proporcional-, 226 jefes de gobiernos locales -o sea alcaldes de ciudades secundarias y gobernadores distritales-, y 2.927 concejales locales. Asimismo, serán elegidos los superintendentes de educación de 17 ciudades y provincias.

Mientras, en las parciales, están en juego 12 circunscripciones cuyos anteriores representantes o bien perdieron el estatus de diputado nacional por violar la ley electoral o bien dimitieron para postularse a las elecciones regionales.

La votación tendrá lugar el 13 de junio en las urnas instaladas a nivel nacional que estarán abiertas desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Y para quienes no puedan acudir a votar ese día, habrá una votación anticipada entre el 8 y el 9 de junio.

Las venideras regionales, por ser las primeras elecciones de envergadura nacional que se llevan a cabo desde la asunción al poder del presidente Moon Jae In, serán como un examen parcial para el actual Gobierno. Por lo pronto, las encuestra reflejan que el partido en el poder The Minjoo lidera la carrera electoral, gracias al alto apoyo del que goza el presidente frente a una oposición desunida, y en base a eso es posible vaticinar -aunque con cautela- que en muchas circunscripciones el oficialismo ganará.

En cuanto a las elecciones para ocupar los escaños parlamentarios vacantes, se pronostica que el resultado de los comicios no cambiará radicalmente la composición actual de la cámara legislativa, marcada por una superioridad cuantitativa de los opositores sobre los oficialistas, aunque los candidatos de The Minjoo salgan electos en un número mayoritario de circunscripciones. En todo caso, un cambio importante podría darse si Libertad Corea asegura un mínimo de nueve diputaciones nacionales, pues emergería como partido mayoritario en la Asamblea Nacional, por encima de The Minjoo, que con 105 legisladores es la actual formación con más asientos en el hemiciclo.