La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó el 21 de mayo el presupuesto adicional y la ley sobre la investigación especial del caso de manipulación en internet cometida por un afiliado del partido oficialista The Minjoo, un bloguero con nombre de usuario Druking.

Empezando por la ley relacionada con el llamado Caso Druking, establece las bases y el marco de la investigación que se llevará a cabo bajo la dirección de un fiscal independiente. Actualmente el bloguero en cuestión está bajo prisión provisional y las indagaciones sobre él y sus cómplices, sospechosos de manipular los comentarios de noticias publicadas en los portales a favor o en contra de ciertos políticos o partidos, se desarrollarán durante un plazo de 60 días con posibilidad de una prórroga de 30 días, o sea por un máximo de 90 días.

En este periodo, el fiscal independiente y su equipo deberán esclarecer la verdad respecto a dos conjeturas. Primero, si el bloguero Druking y su banda manipularon los comentarios ilegalmente de cara a las elecciones presidenciales de mayo del año pasado; y segundo, si tuvieron conexiones turbias con políticos, como el ex legislador Kim Kyung Soo, famoso por su cercanía con el presidente Moon Jae In. Referente a la primera duda, las pruebas recopiladas hasta la fecha muestran que Druking y sus cómplices alteraron el número de “me gusta” en las noticias de los portales entre el 17 y el 18 de enero, además de dejar entrever que manipularon los comentarios en unas 90.000 noticias desde octubre de 2016 hasta marzo de 2018.

Ahora, en lo que concierne al presupuesto adicional -aprobado simultáneamente con la ley de investigación del Caso Druking- cabe detallar que abarca un total de 3 billones 830.000 millones de wones, que serán usados para fomentar el empleo juvenil y brindar ayudas a zonas en crisis. En concreto, el presupuesto se destinará a crear nuevos puestos de trabajo para jóvenes y a apoyar a seis localidades designadas como zonas en crisis de empleo, entre ellas Gunsan, afectada por la decisión de la automotriz GM Korea de cerrar la fábrica que allí operaba, y Geoje, cuya economía local ha sido duramente golpeada por los masivos despidos producidos en los astilleros ubicados en esa isla.

En realidad, la oposición se opuso desde un principio a aprobar este presupuesto adicional, tildándolo de “populismo electoral” al haber sido presentado a falta de dos meses para los comicios regionales. No obstante, al brotar el controvertido Caso Druking, el oficialismo y la oposición hicieron una clase de trueque, al aceptar el primero recurrir al sistema de fiscal independiente para la investigación de dicho caso y el último dar su visto bueno al presupuesto adicional.

Por lo pronto, la postura del Gobierno, ahora que el presupuesto obtuvo la ratificación parlamentaria, es que se apresurará en ejecutarlo, pues considera que el factor tiempo de crucial para maximizar el efecto de la inyección de los fondos. Se estima de este modo que hasta fines de julio gastarán más del 70% del presupuesto, más de 2 billones 680.000 millones de wones aproximadamente.