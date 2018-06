Corea del Norte efectuó el jueves 24 varias explosiones para destruir los túneles del centro de ensayos nucleares de Punggye-ri, bajo la presencia in situ de un equipo de prensa internacional conformado por periodistas de Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido.

Las explosiones empezaron a las 11:00 de la mañana en el túnel 2 -también conocido como túnel norte- que es el más representativo de los cuatro existentes en ese lugar porque allí se llevaron a cabo cinco de las seis pruebas atómicas realizadas por Corea del Norte entre 2006 y 2017. Asimismo fueron demolidos el observatorio, y los túneles 3 y 4 y unas barracas por la tarde, alrededor de las 4:17. En realidad, la destrucción del complejo de Punggye-ri guarda un significado más bien simólico, ya que se trata de un lugar para ensayos nucleares y máxime porque en Corea del Norte existen instalaciones aún más polémicas y directamente relacionadas con el desarrollo y la fabricación de armas nucleares. La opinión de los especialistas, sin embargo, es que aún así es grande el simbolismo, pues al cerrar el sitio donde realizó todas sus pruebas atómicas, lo que hace Corea del Norte es proclamar que renunciará a la posibilidad de desarrollar armas nucleares a futuro.

En paralelo, hay quienes analizan que Corea del Norte destruyó el centro Punggye-ri, no solo para cumplir con el acuerdo establecido entre su líder y el mandatario surcoreano, sino también por motivos internos, en concreto para hacer una declaración contundente de que sus políticas fueron reorientadas. Cabe recordar en este sentido la reunión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores del 20 de abril, donde el régimen de Pyongyang anunció el fin de su política de sincronizar el desarrollo nuclear con el progreso económico y el comienzo de un nuevo programa nacional centrado en la economía. De hecho, el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores norcoreano el 12 de abril ya aludía a la clausura del centro de ensayos nucleares, especificando incluso que había sido decidido por el Partido. Algo destacable aquí es que, esta vez, Corea del Norte procedió a destruir el complejo de pruebas atómicas sin pedir o esperar compensación alguna, al contrario de lo que ocurrió en 2008 cuando demolió la torre de refrigeración de las instalaciones nucleares de Yongbyon a cambio de ser excluido de la lista del Gobierno estadounidense de naciones patrocinadoras del terrorismo. En base a este punto se deduce que el cierre del centro Punggye-ri podría ser una decisión propia e interna de Corea del Norte.

Así prevalecen las dudas de que si las explosiones realizadas en ese lugar no fueron un mero “espectáculo” montado por Corea del Norte, como la demolición de la torre de refrigeración en Yongbyon. Sin embargo, la Casa Presidencial de Corea del Sur evalúa pese a todo, que en efecto es una primera acción concreta tomada por Pyongyang para avanzar en el proceso de desnuclearización.