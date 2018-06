La enmienda a la Ley de Salario Mínimo fue aprobada esta semana en la Asamblea Nacional. La reforma tiene como eje central incluir en el cálculo del salario mínimo las bonificaciones regulares y algunos beneficios complementarios, de ahí el feroz rechazo de los trabajadores, de los sindicatos y de los políticos que representan al sector laboral. Esta enmienda fue ratificada en el Parlamento en una votación en la que participaron un total de 198 legisladores. Obtuvo 160 votos a favor, 24 en contra y 14 abstenciones.

La revisada ley estipula la inclusión en el salario mínimo de bonificaciones regulares y beneficios complementarios, en concreto, de la parte que exceda –respectivamente- el 25% y el 7% de la remuneración mínima. Actualmente el salario mínimo en Corea del Sur es de 7.530 wones por hora. Suponiendo que al mes se trabaja un total de 209 horas, la paga mensual alcanzaría aproximadamente 1.570.000 wones. El 25% de este monto son 390.000 wones y el 7% son 110.000 wones, lo que significa que las bonificaciones regulares y los beneficios complementarios que superen dichas sumas serán incluidos en el salario mínimo. Por ejemplo, para una persona que cobra una paga básica mensual igual al salario mínimo -es decir 1.570.000 wones- y unas bonificaciones del 600% al año -que serían 9.420.000 wones-, el cálculo de la remuneración mínima cambiaía si las bonificaciones se dividen por 12 y son entregadas cada mes por partidas de 785.000 wones. Es que en este caso, de esos 785.000 wones, 395.000 pasarían a formar parte del sueldo mínimo, ya que es la parte que excede el 25% del mismo que equivale a 390.000 wones. Así, el salario mínimo de esta persona aumentaría hasta 1.965.000 wones mensuales. Esto implica que el empleador, aunque en el futuro ascienda el salario mínimo legal, no se verá en la necesidad de acatar la subida porque ya habría estado pagando a esta persona un sueldo mucho más alto.

Aclarado esto, la enmienda fue promovida para aliviar la carga económica que sienten los empleadores por la subida del salario mínimo y las irracionalidades del actual sistema remunerativo de Corea, en el que las bonificaciones superan la paga básica. De hecho, en los sectores en los que es frecuente el pago de elevadas bonificaciones, hay casos de trabajadores que cobran altísimos salarios y que encima son favorecidos adicionalmente por el aumento del salario mínimo. La explicación al respecto del Comité parlamentario de Medio Ambiente y Trabajo y del Gobierno es que los cambios en la Ley de Salario Mínimo no afectarán a los trabajadores cuyos ingresos anuales son inferiores a 25 millones de wones. Esta lógica se basa en la estimación de que los ingresos anuales de una persona que gana una remuneración básica de 1.570.000 wones, más unas bonificaciones regulares de 390.000 wones y unos beneficios complemenarios de 110.000 wones al mes, totalizan 24.840.000 wones. Sin embargo, la alegación del sector laboral es que el nuevo método para calcular el sueldo mínimo perjudicará a un promedio de tres de cada diez trabajadores con un salario anual por debajo de los 25 millones de wones.

Los pequeños comerciantes, por su lado, están igualmente descontentos por el hecho de que la enmienda no tiene repercusiones sobre el sueldo de trabajadores a tiempo parcial o con contratos laborales a corto plazo. En otras palabras, la subida del salario mínimo les supone directamente mayores gastos.