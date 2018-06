La carrera electoral arrancó en toda su escala al comenzar el 31 de mayo el periodo de campaña oficial para los comicios del 13 de junio. Estas elecciones son las primeras a celebrarse a nivel nacional desde la inauguración del Gobierno del presidente Moon Jae In, así como un “mini ensayo” de las legislativas generales al sumar 12 los escaños parlamentarios a cubrir y también al estar estas diputaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional.

Para empezar, las elecciones regionales elegirán a 17 alcaldes metropolitanos y gobernadores provinciales, 17 superintendentes de educación, 226 jefes de gobiernos locales, 824 concejales metropolitanos y provinciales, 2.927 concejales municipales y distritales, y 5 comisionados de educación. En total son 4.016 los cargos en juego. Mientras tanto, las legislativas parciales se efectuarán en 12 circunscripciones de la zona capitalina y en las regiones de Gyeongsang y Jeolla.

Durante el periodo de campaña electoral, que culmina a la medianoche del 12 de junio, los candidatos pueden solicitar apoyo públicamente acompañados de sus cónyuges y equipo de campaña. También pueden hacer uso de material publicitario, como pegatinas, etiquetas con sus nombres y bandas, además de emitir discursos y mantener debates en lugares abiertos desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Los propios electores pueden asimismo pedir votos para el candidato o partido de su predilección o bien en espacios públicos o bien por diversos medios como teléfono, correo electrónico, internet, redes sociales y mensajes de texto.

Por lo pronto, las encuestas colocan al partido en el poder The Minjoo al frente de la carrera electoral. Esta formación aspira en este contexto a lograr una victoria aplastante, aprovechando la alta tasa de apoyo al presidente Moon Jae In. Los partidos opositores, por su lado, tienen cada uno sus propios objetivos electorales. Empezando por el que está más a la derecha, Libertad Corea tiene la meta de ganar en Gyeongsang y también en al menos cuatro circunscripciones ubicadas en otras regiones del país. Futuro Bareun espera conseguir un número importante de votos en Seúl y en Daegu, para consolidar su reputación de partido reformista del centro; mientras que Democracia y Paz y el Partido Justicia pretenden respectivamente asegurar más de la mitad de las gerencias de gobiernos locales en Jeolla y convertirse en el segundo partido político con más apoyo ciudadano en el área capitalina.

Un factor que influye directamente en la carrera electoral en estos momentos es definitivamente el panorama político-diplomático de la península coreana, que para el oficialismo es un punto a su favor ya que el actual ambiente de paz y diálogo entre las dos Coreas y Estados Unidos se atribuye a los esfuerzos realizados por el Ejecutivo del presidente Moon Jae In. En cambio, los tibios efectos de las políticas económicas del Gobierno son un factor adverso para el partido en el poder, mientras que para la oposición son usados como un arma de ataque.