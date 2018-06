El presidente Moon Jae In nombró el jueves 7 un fiscal independiente para investigar el caso de manipulación en internet, cometida por un ex afiliado del partido en el poder The Minjoo, un bloguero con nombre de usuario Druking. Se trata del abogado Huh Ik Bum, que lidera el comité de evaluación del Colegio de Abogados de Corea sobre escuelas de posgrado de derecho e integra el comité para la reforma del ministerio de Justicia.

Así, se prevé que la investigación especial sobre el llamado Caso Druking arrancará a finales de junio, considerando que el tiempo del que dispone el fiscal independiente para hacer los preparativos necesarios antes de iniciar las indagaciones es de 20 días. Las pesquisas en sí se desarrollarán por 60 días con posibilidad de una prórroga de 30 días, o sea por un máximo de 90 días.

La investigación se centrará en los delitos de desinformación y manipulación de la opinión pública cometidos por Druking y los integrantes de organizaciones de su entorno, en los actos delictivos cuya comisión se descubrió en indagaciones policiales y fiscales previas, y los presuntos fondos ilícitos de Druking. Las mayores incógnitas son, por lo pronto, si el bloguero y sus cómplices manipularon los comentarios en noticias publicadas en internet desde antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2017, y si el ex legislador Kim Kyung Soo tuvo que ver algo con los hechos, y de ser así, hasta qué grado intervino. Lo polémico es que este ex diputado nacional es una persona allegada al presidente Moon Jae In y se conjetura que inevitablemente podría ser llamado a declarar. Además, el mes pasado el bloguero Druking -bajo arresto provisional- envió una carta a la prensa afirmando haber manipulado los comentarios de noticias en portales de internet mediante programas de macroinstrucciones prácticamente con el consentimiento de Kim Kyung Soo, y que notificó al ex legislador el resultado de tales operaciones. Alegó que la Fiscalía trató intencionalmente de reducir la magnitud de las indagaciones al respecto, sospecha que también será objeto de investigación por parte del fiscal independiente.