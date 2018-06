La nueva jornada laboral de 52 horas semanales entrará en vigor el 1 de julio entre expectativa y preocupación. Expectativa porque la reducción del horario de trabajo podría mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral de los coreanos, famosos por sufrir maratonianas jornadas laborales, y preocupación por el caos que podría generar ese cambio.

La enmienda a la Ley de Estándares Laborales, que acorta la jornada de trabajo de 68 horas a 52 semanales, fue aprobada en la Asamblea Nacional el 27 de febrero. En base a la reforma, el horario laboral básico seguirá siendo de 40 horas a la semana, pero el máximo de horas extras y de horas en días festivos disminuirá de 28 a 12. Sin embargo, la reducción de jornada se aplicará gradualmente y por fases, según la dimensión de las empresas o negocios. Por ejemplo, entrará en vigor de forma inmediata en instituciones públicas y empresas con más de 300 empleados desde el 1 de julio, en compañías con entre 50 y 299 trabajadores desde el 1 de enero de 2020 y en centros de trabajo con entre 5 y 49 empleados a partir del 1 de julio de 2021. Una excepción serán los establecimientos con menos de 30 empleados, en los que se permitirán ocho horas de trabajo extra a la semana de forma especial, si media un pacto entre la patronal y el sindicato. En tanto, la jornada laboral para los menores de 18 años se limitará a 40 horas semanales. Mientras, los empleadores que no acaten la reforma podrán ser sancionados con una pena de hasta dos años de prisión o multas de hasta 10 millones de wones.

Desde el momento de aprobarse la enmienda a la Ley de Estándares Laborales, el sector industrial ha venido reflexionando sobre cómo suavizar el impacto de la implantación de la nueva jornada de trabajo. En este ambiente, las grandes empresas están preocupadas por las repercusiones de ese cambio en la producción y las alternativas que barajan son mejorar la productividad e introducir el sistema de horario flexible. Por supuesto y aunque son minoría, hay empresas que incluso tantean la posibilidad de trasladar sus fábricas al exterior.

Entretanto, los sectores más afectados serán la hostelería, y las ventas al por mayor y al por menor, que no solo tendrán mayores gastos al subir el salario mínimo, sino que también tendrán que contratar más personal por la reducción de la jornada laboral. Otro sector que está nervioso es el de contenidos y producción cultural, donde trabajar los días festivos o por las noches es frecuente.

No obstante y pese a la preocupación existente, se espera mucho de la reducida jornada laboral, en el sentido de que contribuirá en gran medida a desarraigar la cultura de las horas extra y los horarios interminables, y permitirá a los trabajadores disfrutar de una mejor calidad de vida. También a partir de este cambio se crearán nuevos puestos de trabajo, entre 140.000 y 170.000 empleos. Eso sí, puede que al cumplir jornadas laborales más cortas, los trabajadores ganen menos y sean forzados incluso a conseguir un segundo trabajo para compensar la disminución de ingresos. La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Nacional calcula al respecto que los ingresos de las personas que trabajan en centros laborales con entre 5 y 29 empleados mermarán unos 320.000 wones, y los de los trabajadores de empresas con entre 30 y 299 integrantes, unos 390.000 wones.