La Reserva Federal de Estados Unidos elevó el tipo de referencia 0,25 puntos porcentuales para situarlo en el margen entre el 1,75% y el 2%, y se pronostica que procederá durante la segunda mitad del año a dos subidas más. La situación es definitivamente motivo de inquietud, sobre todo para los mercados financieros de países emergentes como Corea del Sur, que mantiene ya desde marzo una tasa de referencia inferior a la de Estados Unidos.

La subida de los tipos en esa nación norteamericana refleja la confianza de la Fed sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que muestra un ritmo estable con el aumento de precios que se aproxima rápidamente a la meta propuesta y la mejora de los principales indicadores económicos, como la tasa de desempleo, que está en los niveles más bajos de la historia. Es más, la Reserva Federal revisó al alza su previsión de crecimiento económico del 2,7% al 2,8%.

Sin embargo, el ascenso de las tasas de interés en Estados Unidos no es una noticia muy grata para mercados financieros emergentes como el surcoreano, y menos mientras el tipo de referencia es más bajo en éste; pues esto implica que los inversores podrían optar por retirar su capital de este mercado para destinarlo a otro mayor, más estable y que ofrezca mayor interés, que en este caso vendría a ser el estadounidense. En todo caso y por lo pronto, las posibilidades de que se produzcan fugas masivas de capital son reducidas, aunque puede representar un serio factor de incertidumbre la inestabilidad financiera de la que podrían sufrir a raíz de la subida de los tipos en Estados Unidos otras naciones emergentes como Argentina y Brasil.

En marzo, al elevar la Fed los tipos a entre el 1,5% y el 1,75%, la tasa de referencia en Corea del Sur quedó por debajo de ese nivel con una diferencia hasta de 0,25 puntos porcentuales. Luego en mayo, y pese a este panorama, el Banco de Corea decidió mantener el tipo de referencia en el 1,5% anual, para ahora con la nueva subida en Estados Unidos ampliar la brecha a hasta 0,5 puntos porcentuales. Y mientras se vaticinan aumentos adicionales de la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal, es obvio que el Banco de Corea se sentirá fuertemente presionado para elevar la suya también. No obstante, el dilema de las autoridades financieras surcoreana será profundo, ya que de momento no podrán fácilmente incrementar el tipo de referencia, dadas la lenta recuperación de la economía nacional y la subida de precios que ronda por debajo del objetivo.