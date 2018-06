El partido en el poder The Minjoo protagonizó una victoria arrolladora en las elecciones regionales y legislativas parciales del 13 de junio, al arrasar con la mayoría absoluta, tanto de las gerencias de gobiernos locales, municipales y provinciales, como de las diputaciones nacionales que estaban en juego en estos comicios. De este modo, la administración del presidente Moon Jae In ha adquirido la fuerza que necesita para proseguir con su gestión de Estado, mientras que la oposición ha quedado prácticamente como un muñeco de papel incapaz de contrarrestarla.

En realidad, las previsiones y las encuestas previas ya anticiparon el triunfo electoral de The Minjoo, y otras variables capaces de revertir lo vaticinado no ocurrieron. Los candidatos oficialistas ganaron 14 de los 17 gobiernos metropolitanos y provinciales cuyos jefes eligieron estos comicios, incluyendo no solo Seúl, Incheon y Gyeonggi -considerados los tres puntos más importantes del área capitalina- sino también Busan, Ulsan y Gyeongsang del Sur, lugares en los que nunca antes un candidato de The Minjoo salió electo. Asimismo la formación gobernante obtuvo más de 150 de los 226 gobiernos distritales y locales. En Seúl en particular, los candidatos de The Minjoo se impusieron sobre los opositores en todos los distritos, excepto uno, el distrito de Seocho-gu. Y lo mismo ocurrió en las elecciones parciales para ocupar los escaños vacíos en la Asamblea Nacional, en las que The Minjoo logró 11 de los 12 asientos vacantes y el principal partido opositor Libertad Corea tan solo uno.

Esta abrumadora victoria electoral del oficialismo fue posible en un contexto sociopolítico marcado por el derrumbamiento del anterior Gobierno de Park Geun Hye y sus secuelas, así como el ambiente de diálogo y paz en la península coreana, propiciado a partir de la cumbre intercoreana e intensificado con la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Además, fue un factor clave el elevado apoyo popular del que goza el presidente Moon Jae In, por su papel catalizador de esas cumbres, ante el cual la estrategia de la oposición era solo cuestionar las políticas económicas del actual Gobierno de Corea del Sur. En esto, la principal formación opositora y mayor exponente de la derecha surcoreana, el Partido Libertad Corea, fracasó al intentar recuperar el respaldo de los ciudadanos tras la destitución de la ex presidenta Park Geun Hye, mientras que el resto de los partidos de la oposición fueron demasiado débiles como para destacar en un panorama político bipartidista.

Ahora, es posible augurar que el Ejecutivo de Moon Jae In avanzará en la gestión de los asuntos de Estado y las reformas que tiene en mente con mayor ímpetu, al tener bajo control no solo el Gobierno central sino también los regionales y locales. La oposición, por su lado, carecerá de fuerza suficiente para contrarrestarle, máxime teniendo por delante la acuciante tarea de impulsar una renovación interna.