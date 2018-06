El Gobierno otorgará una moratoria máxima de seis meses a la aplicación de la nueva jornada laboral de 52 horas semanales a aquellos centros de trabajo obligados a acortar el horario de sus empleados desde el 1 de septiembre, aunque se descubra que no acataron esta reducción. La medida toma en cuenta la opinión del empresariado que pide más tiempo para adaptarse al sistema de 52 horas laborables; no obstante es fuerte la objeción de los trabajadores, que afirman que tal moratoria resta efecto a la reducción de la jornada laboral.

En realidad, una moratoria máxima de seis meses podría bien ser mal vista por los trabajadores, y especialmente por los sindicatos, ya que amplía en gran medida el plazo que las leyes actualmente en vigencia en Corea conceden a los centros de trabajo para corregir el incumplimiento de la jornada laboral, de siete días básicos con posibilidad de prórroga de una semana. La normativa estipula además que si los empleadores no toman las acciones recomendadas para hacer valer los cambios en la jornada laboral aún en ese periodo, serán penados con un máximo de dos años de cárcel o multa de hasta de 20 millones de wones.

La explicación de las autoridades es que esta medida servirá para paliar la confusión ocasionada por la “brusca” implementación de la semana de 52 horas laborables. Así, lo que busca el Gobierno es dar más tiempo a los empleadores para que puedan reorganizar su personal y adecuar mejor sus sistemas a la nueva jornada de trabajo, para luego consolidar el horario laboral reducido. Pues pese a que el Ministerio de Trabajo presentó un paquete de directrices para arraigar la semana laboral reducida de 68 a 52 horas semanales antes de que el cambio entrara en vigor, el caos creado en los centros industriales es grande, en vista de que acortar la jornada laboral no solo implica reducir el horario que cumplen los empleados, sino realizar cambios y mejoras sustanciales en los métodos de trabajo, y también en la cultura y las prácticas de gestión de personal y administración de negocios.

Sin embargo, esta explicación no será por lo visto suficiente para calmar el descontento de los trabajadores y de los sindicatos, que acusan sobre todo al Gobierno de haber intensificado el conflicto al presentar criterios poco precisos y demasiado ambiguos sobre la aplicación de la nueva jornada laboral.