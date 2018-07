Samsung Electrónica y Apple acordaron poner fin a 7 años de disputa legal en torno al plagio de diseños patentados del iPhone por parte de la firma surcoreana. Así informaron los medios extranjeros el miércoles 27, citando el contenido de los documentos presentados por los letrados de ambas partes ante el Tribunal Federal de San José, California, si bien no se dieron a conocer las condiciones concretas del acuerdo.

El inicio de la batalla legal entre los dos gigantes de la electrónica se remonta al año 2011, cuando Apple demandó a Samsung acusándola de plagiar tres patentes de diseño del iPhone. Estas son: el aspecto redondeado de las esquinas de los dispositivos, el diseño del bisel que sujeta la pantalla, y la disposición de los iconos en forma de rejilla. La empresa de la manzana alegaba que Samsung obtuvo 2.300 millones de dólares en ganancias por venta, y 1.000 millones de beneficio neto. La firma surcoreana, por su parte, respondió a tal alegación con que el monto de resarcimiento ha de ser computado parcialmente, pues la patente no vulneraba el producto entero sino parte del mismo. El monto de indemnización reclamado por Apple inicialmente era de 1.000 millones de dólares, y el Tribunal de primera instancia decidió que Samsung había de pagar 930 millones a la empresa demandante. No obstante, el Supremo estadounidense le dio razón a Samsung y devolvió el caso a primera instancia. Desde entonces, las dos compañías disputaban continuamente para establecer un nuevo monto de indemnización.

El mes pasado, el jurado del Tribunal de San José decidió que Samsung había de pagar 538,3 millones de dólares a Apple por los daños y perjuicios provocados por el plagio, en concreto, 533 millones por copiar las patentes de diseño, y 5,3 millones por vulnerar las de utilidad. Previamente en 2015, la empresa de Galaxy pagó 548 millones a la compañía de iPhone, de los cuales 390 mil eran por las patentes de diseño. Por lo tanto, Samsung todavía tiene que pagar 140 millones más a Apple en concepto de indemnización por copiar los diseños del iPhone. No obstante, se desconoce si será dicha suma la que Samsung pagará a su rival en adelante, ya que no se han dado a conocer las condiciones del acuerdo alcanzado entre ambas partes. Tampoco se sabe por qué las dos compañías decidieron poner fin a esta larga batalla legal. Pero la opinión de la mayoría es que ambas empresas estaban ya demasiado cansadas de invertir tiempo y esfuerzo en la disputa. Desde Apple, enfatizan que el motivo por el que interpusieron la demanda contra Samsung fue algo más que el dinero. Lo que quiere decir esto sería que la Justicia reconoció la culpabilidad de Samsung, aunque parcialmente, y Apple se conforma con eso. Mientras tanto, la firma surcoreana mantiene silencio con relación al caso contra su contrincante estadounidense. Pero lo cierto es que ya no tiene que soportar más la carga de tener que lidiar con Apple por vulnerar sus patentes.