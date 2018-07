La selección surcoreana sorprendió al mundo el miércoles 27, hora local, al derrotar a Alemania por 2 a 0 en el último partido del Grupo F de la Copa Mundial de Rusia 2018. Aunque pese a la victoria Corea del Sur quedó fuera de la eliminatoria junto con el campeón defensor porque Suecia venció a México por 3 a 0.

En el encuentro contra el equipo germano, los surcoreanos pusieron todo su empeño para ganar al menos un partido en la fase de grupos, tras perder sus dos primeros encuentros. Además, en caso de ganar contra Alemania por más de dos tantos, y dependiendo del resultado del partido entre Suecia y México, tenía posibilidad de pasar a octavos de final. Tan desesperados estaban también los alemanes, pues podían pasar a la siguiente ronda solo empatando con Corea del Sur, y si Suecia perdía ante México. Pero, para proteger el orgullo del campeón en título necesitaba una victoria más tras vencer al país azteca.

No obstante, el equipo germano no estaba tan bien preparado. Algunos de los jugadores más destacados se ausentaron por lesiones y los delanteros estaban en condiciones mediocres. En contraste, los coreanos estaban más que listos para luchar y vencer a los alemanes, y tenían que ganar sin falta si no querían regresar a casa sin anotar una sola victoria. El guardameta Cho Hyun Woo, que ya se había convertido en una súper estrella tras el primer partido contra Suecia, protegió el arco de manera impecable. Así, los dos primeros tiempos terminaron con un empate a cero y todos suponían que ese sería el resultado final. Pero en tiempo de descuento, Kim Young Gwon y Son Heung Min anotaron sendos goles, ubicando a Alemania en el último puesto del grupo. Corea del Sur tampoco consiguió incluirse entre los octavos de final, pero al vencer al número uno del mundo, pudo recuperar su orgullo.

No obstante, la ausencia de estrategias en el primer encuentro contra Suecia, así como los pases fallidos son algunos de los problemas a superar del equipo surcoreano. En fin, Corea del Sur ha de centrarse desde ya en formar los futuros integrantes de la selección nacional para el Mundial de Qatar 2022, y someterles a un entrenamiento sistemático, porque cuatro años pueden realmente pasar volando.