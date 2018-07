Corea del Sur y Corea del Norte acordaron realizar conjuntamente inspecciones in situ de la parte norcoreana de líneas férreas de Gyeongeui y de Donghae de cara a reconectar los tramos sureños y norteños. Así, se reanudó la cooperación intercoreana en el sector ferroviario por primera vez en diez años, desde finales del año 2007, cuando las dos Coreas examinaron conjuntamente el estado de los ferrocarriles norcoreanos.

Los acuerdos alcanzados durante la reunión ejecutiva del martes 26 quedaron documentados en un comunicado conjunto de prensa emitido al final del encuentro. El comunicado señala que, además de reconectar las vías férreas sur y norcoreanas, las dos partes acordaron también realizar una “modernización de alto nivel” de la red ferroviaria norteña. Actualmente, los ferrocarriles del país norcoreano están sumamente deteriorados, por lo que los trenes son incapaces de desplazarse a más de 40 km por hora. Por lo tanto, se estima que la “modernización de alto nivel” alude al conjunto de trabajos para incrementar tanto la velocidad como la seguridad de las líneas ferroviarias norcoreanas.

Hablaremos ahora sobre las implicaciones de la reconexión de los ferrocarriles de ambas Coreas. Si saltáramos directamente a la conclusión, podríamos decir que significa que la red ferroviaria surcoreana se incorporaría a la de toda Eurasia, y aquí están sus razones. En primer lugar, la línea de Gyeongeui une la ciudad de Busan al sur de Corea del Sur con la localidad norcoreana de Sinuiju, que colinda con la frontera entre Corea del Norte y China. De allí, se une al ferrocarril Trans China a través de la ciudad de Dandong para poder atravesar toda la China Continental. Mientras tanto, la línea de Donghae parte desde Busan hasta llegar a la ciudad rusa de Hassan a lo largo del litoral este de la península de Corea, y tras atravesar la localidad norcoreana de Rajin. En Hassan, la línea de Donghae se conecta con la vía férrea de Siberia para atravesar el continente eurasiático. O si no, a través de Tumén, puede conectarse con la línea de Manchuria.

Los expertos no creen que las obras para conectar los tramos sur y norcoreanos de Gyeongeui y Donghae y modernizar la parte norcoreana de dichas líneas se hagan a cabo a un ritmo acelerado y sin interrupciones, sino que se realizarán por fases, acorde a factores externos como las sanciones internacionales sobre Corea del Norte. En conclusión, todo depende del ritmo en que avance el proceso de desnuclearización en ese país.