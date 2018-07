La cooperación intercoreana en el sector forestal ha comenzado a materializarse después de que las dos Coreas alcanzaran una serie de acuerdos a tal efecto en una reunión ejecutiva celebrada el jueves 4, en la Casa de la Paz en el lado sureño de Panmunjeom.

Se prevé que la cooperación intercoreana en dicho ámbito se llevará a cabo a un ritmo acelerado y con un alcance bastante amplio, pues no está limitada por las sanciones internacionales impuestas sobre Corea del Norte, y también porque el nivel de degradación forestal en ese país ha alcanzado un nivel realmente grave.

Los acuerdos sobre la cooperación forestal alcanzados al final de una reunión maratoniana de 12 horas, quedaron plasmados en el comunicado de prensa emitido por las dos Coreas tras el encuentro. El documento contempla que las dos Coreas acordaron modernizar los semilleros norcoreanos, integrar el sector forestal con el agrícola, trazar medidas de prevención y respuesta conjunta ante incendios forestales y, por último, crear y proteger los bosques del país norcoreano. Asimismo, acordaron implementar medidas de prevención y control contra enfermedades y plagas forestales, comenzando por los bosques próximos a la frontera intercoreana. Conforme a lo acordado, las autoridades pertinentes de las dos Coreas realizarán una inspección in situ a mediados de julio, y en base a los resultados la parte sureña diseñará medidas para proteger las áreas forestales norcoreanas.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la degradación forestal en Corea del Norte ha alcanzado niveles muy elevados, principalmente por la falta de técnicas de prevención y control de plagas y enfermedades, y también por escasez de pesticidas.

De acuerdo con los datos del año 2007 proporcionados por el Norte, la superficie dañada de las zonas forestales en el Norte por plagas asciende a nada menos que 250 mil hectáreas. Entre 1999 y 2013, la superficie afectada por procesionarias del pino se multiplicó por diez, y la afectada por cecidómidos por cinco. Además de dichos insectos, hay otros que afectan simultáneamente a los bosques en todo el país norteño. Asimismo, recientemente proliferan nuevas patologías forestales provenientes del extranjero, como es la marchitez del pino o de los robles. En tanto, otro problema que agobia a Corea del Norte es la deforestación. La superficie total de bosques en ese país totaliza 8 millones 990 mil hectáreas, cifra que corresponde a un 73% de la superficie total de su territorio. Y casi un tercio de las tierras forestales norcoreanas están tan deforestadas que no es extraño ver montañas sin árboles. Según datos de la FAO, aproximadamente un 40% de las zonas forestales norcoreanas desaparecieron entre 1990 y 2016.

Todos estos problemas convierten el cuidado de bosques norcoreanos en un asunto acuciante. Por tanto, las dos Coreas se pondrán manos a la obra tan pronto como obtengan los resultados de la inspección in situ, dando prioridad a la tarea más urgente, que es la transferencia de técnicas para prevenir y controlar las plagas y enfermedades forestales.