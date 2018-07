El nuevo horario laboral de 52 horas máximas semanales entró en vigor el primer día de julio para las empresas públicas y privadas con más de 300 trabajadores. En el resto de compañías la norma se aplicará paulatinamente y en base a su tamaño entre 2020 y 2021. El nuevo sistema laboral limita a 52 el máximo de horas que un empleado puede trabajar en una semana. La Ley de Estándares de Trabajo originaria establecía también un límite máximo de 40 horas semanales. Pero los patronos podían exigir a sus empleados trabajar hasta 68 horas por semana aprovechando el trabajo en feriados y las horas extra. No obstante, la enmienda a la ley laboral aprobada en febrero de este año, dispone además que el número máximo de horas extra ha de ser 12, impidiendo que los empleados trabajen más de 52 horas semanales.

Para los trabajadores, la nueva jornada laboral es el mayor cambio desde la implementación del sistema de cinco días laborables por semana en 2004. Los países de la OCDE tratan de reducir el tiempo de trabajo para ayudar a la gente a mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Al ser el país de la OCDE con la segunda jornada laboral mayor después de México, Corea del Sur tenía gran necesidad de adoptar prácticas laborales que fueran a la par de su nivel económico, como es el horario laboral de 52 horas máximas por semana. Asimismo, se espera que este sistema permita compartir empleo y reducir la tasa de paro, y también revitalizar la economía mediante la promoción del consumo interno.

Pese a tales aspectos positivos, se prevén numerosos obstáculos hasta que la jornada laboral de 52 horas se implemente normalmente en la sociedad. Es que no solo implica reducir el tiempo de trabajo sino que también han de cambiar las prácticas empresariales, el entorno laboral y la relación sindical-patronal arraigados en este país. Una de las primeras preocupaciones que se plantean es que la reducción del tiempo de trabajo puede redundar en una merma del salario de los trabajadores en las pymes, si bien los de las grandes empresas suelen contar con un mecanismo de protección sistemática para evitar este problema. También puede que los trabajadores terminen con menos tiempo de trabajo pero con la misma cantidad de tareas a realizar que antes, si el empleador no tiene márgen para contratar más personal. En fin, el éxito o el fracaso del nuevo sistema de 52 horas depende íntegramente de los esfuerzos del sector sindical, la patronal, y el Gobierno para resolver tales problemas.