Ante la falta de avances visibles un mes después de finalizar la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, aumenta el escepticismo en torno a las negociaciones sobre desnuclearización. Consecuentemente, crecen las expectativas de que Moon Jae In, que hizo de mediador entre Pyongyang y Washington para que celebraran la cumbre en Singapur, podría impulsar las negociaciones nucleares.

La cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos se celebró el 12 de junio en el Hotel Capella, ubicado en la isla turística Sentosa en Singapur. Tras la cumbre, ambos mandatarios emitieron una declaración conjunta de cuatro puntos, como el establecimiento de una nueva relación bilateral, concretar esfuerzos para consolidar la paz en la península coreana, reafirmar la declaración de Panmunjeom para lograr una desnuclearización completa de la península coreana, y el retorno de los restos de soldados estadounidenses caídos en la Guerra de Corea.

Se esperaba que las negociaciones nucleares esta vez tendrían éxito y proporcionarían resultados visibles pronto, pues Kim Jong Un y Donald Trump acordaron desnuclearizar la península desde un principio, a diferencia de las negociaciones anteriores que recurrían a la “táctica del salami”, para ir haciendo concesiones mutuas progresivas hasta finalmente acordar sobre la desnuclearización. No obstante, transcurrido un mes desde la cumbre, la esperanza está convirtiéndose en desilusión. Al principio, todos esperaban ver pronto resultados concretos; pero al no coincidir las expectativas y las exigencias de ambas partes, un escepticismo irreversible parece dominar en los círculos políticos de Washington.

La reciente visita a Corea del Norte de Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, ha demostrado escuetamente la discordia entre ambos países. Se esperaba que Pompeo trajera de Pyongyang un calendario concreto sobre desnuclearización, pero de hecho, regresó con las manos vacías. Corea del Norte, por su parte, lanzó duras críticas contra Estados Unidos, al acusarlo de hacer demandas "irracionales y estilo gánster" respecto a la desnuclearización.

Hasta la fecha, Pyongyang ha declarado que suspendería por completo los ensayos nucleares y balísticos, y cerraría su centro de pruebas nucleares. Washington, a su vez, ha suspendido las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur. No obstante, Corea del Norte exige medidas concretas que garanticen la seguridad de su régimen antes de dar otro paso hacia la desnuclearización, mientras que Estados Unidos reclama al país norcoreano medidas concretas de desarme nuclear.

A esto se suma la guerra comercial sino-estadounidense para complicar la situación. Estados Unidos sospecha que la actitud de Corea del Norte se ha endurecido después de las tres cumbres celebradas entre Kim Jong Un y Xi Jinping, y por eso el conflicto comercial se ha convertido en una variable del diálogo nuclear entre Washington y Pyongyang.

Por estos motivos, algunos analistas estiman que Corea del Sur podría jugar de nuevo un papel mediador e impulsar las negociaciones, durante los encuentros con Kim en el marco de la cumbre intercoreana en Pyongyang, y con Trump respectivamente en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, previstos para este otoño.