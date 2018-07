El presidente surcoreano Moon Jae In concluyó su gira por India y Singapur el viernes 13. Moon se esforzó para allanar el camino hacia una exitosa implementación de su Nueva Política del Sur, sentando los cimientos para acelerar la cooperación económica con India como socios integrales orientados a futuro, y consultando con Singapur la posibilidad de elevar el nivel de la relación bilateral.

La visita de Estado a India del mandatario surcoreano tuvo lugar del 8 al 11 de julio, y estuvo enfocada principalmente en economía. Pero, al tiempo de buscar ampliar la cooperación económica con ese país y apoyar la incursión en el mercado indio de empresas surcoreanas, se empeñó en ampliar la relación de cooperación a los ámbitos de diplomacia, seguridad nacional y defensa. Esto fue posible porque la Nueva Política del Sur que predica Moon Jae In va de la mano con la Nueva Política del Este impulsada por el premier indio Narendra Modi. Durante la cumbre que mantuvieron el martes 10, Moon y Modi adoptaron una declaración de visión que consta de 17 puntos acordados. Concretamente, ambos dirigentes acordaron incrementar hasta 2030 el volumen de comercio bilateral a 50 mil millones de dólares, más del doble del actual. Asimismo, coincidieron en reforzar la cooperación en los sectores de tecnologías de la información y biotecnología, trazar medidas de respuesta conjuntas de cara a la cuarta revolución industrial, y promover la cooperación bilateral en el ámbito de defensa.

Mientras, de la agenda de Moon en India destacaron sus encuentros con dos empresarios prominentes, expresando su voluntad de apoyar y mantener una comunicación fluida con el sector empresarial. En primer lugar, acudió a la ceremonia de fin de obras de la fábrica de teléfonos inteligentes más grande del mundo, construida en India por Samsung Electrónica. Allí, se encontró con el vicepresidente de la empresa Lee Jae Yong, y le pidió que invirtiera más en el país y se esforzara para crear empleo en Corea. Asimismo, se dio cita con Anand Mahindra, presidente del Grupo Mahindra que es el principal accionista de Ssangyong Motor Company, a quien solicitó interesarse por el problema de los ex empleados del grupo.

Tras concluir su agenda en India, Moon se dirigió a Singapur donde celebró una cumbre con el primer ministro Lee Hsien Loong, con quien intercambió opiniones sobre la relación bilateral, la relación entre Corea del Sur y la ASEAN y otros asuntos de la península coreana. Ambos mandatarios acordaron esforzarse por ampliar la participación de empresas surcoreanas en proyectos de Singapur relacionados con transporte, infraestructuras y energía. Asimismo, coincidieron en que los dos países son socios ideales para liderar la cuarta revolución industrial pues cuentan con excelente tecnología y recursos humanos, y a ese tenor acordaron reforzar el intercambio y la cooperación en sectores de tecnología punta como fintech, biotecnología y medicina, al tiempo de fomentar desarrollo de pymes y start-ups.