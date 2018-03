Seúl enviará un delegado especial a Pyongyang

Mientras que los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018 han generado el mayor acercamiento de las dos Coreas en años, el presidente surcoreano Moon Jae In confirmó a su homólogo estadounidense Donald Trump que despachará pronto un enviado especial a Corea del Norte...



El presidente surcoreano Moon Jae In mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump el jueves, y le explicó su plan de despachar un enviado especial a Corea del Norte, en respuesta a la reciente visita al Sur de Kim Yo Jong, hermana de líder norcoreano Kim Jong Un. Asimismo, los dos mandatarios se comprometieron a seguir cooperando para desnuclearizar la península coreana, en base al actual clima para el diálogo intercoreano.



Moon Jae In explicó a Trump el objetivo de este enviado en Corea del Norte, ¿verdad?



Así es. El jefe de Estado surcoreano aclaró que el enviado especial confirmará en detalle los temas abordados durante la última visita de la delegación norcoreana de alto nivel a Corea del Sur. De esta manera, insinuó que Seúl tanteará la disposición de Pyongyang a dialogar con Washington sobre una posible desnuclearización de la península coreana.



¿Y se atisba posibilidad de diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos?



Tanto Corea del Norte como Estados Unidos manifestaron su voluntad de entablar conversaciones bilaterales. Sin embargo, Washington aclaró que la principal condición previa para retomar el diálogo con Pyongyang es que éste renuncie a su ambición nuclear; mientras que el Norte mantiene su negativa a poner sobre la mesa la desnuclearización de la península coreana. En este contexto, Seúl busca enviar un enviado especial al Norte como parte de sus esfuerzos para coordinar las posturas de los dos países y finalmente intentar reconducirlos a la mesa de diálogo.



¿Y quién será el delegado surcoreano que viajará a Pyongyang?



Por ahora no está decidido. Muchos mencionan a Suh Hoon, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, y a Cho Myoung Gyon, ministro de Reunificación, como posibles enviados especiales a Corea del Norte. Mientras, el Gobierno surcoreano valora entregar mediante el enviado especial una carta del mandatario surcoreano al líder Kim Jong Un.