Rusia no amparará a Pyongyang contra ataques nucleares

Parece que Rusia ha negado mantener una alianza con Corea del Norte, o al menos así lo afirmó el vice presidente de la cámara alta de su parlamento…



En concreto, lo que dijo Ilyas Umakhanov, el segundo en jerarquía dentro del Senado ruso, fue que Corea del Norte no es un aliado al que Moscú debe amparar contra posibles ataques nucleares de terceros países. Especificó que las naciones a las que Rusia hace la promesa de dar protección son aquéllas con las que mantiene tratados de alianza o de índole similar, como los estados-miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, un acuerdo político-militar promovido principalmente por Rusia y del que forman parte países de Europa y Asia Central, como Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.



¿Eso implica que aunque una tercera nación lanzara un ataque nuclear contra Corea del Norte, Rusia no tendría obligación de intervenir o responder en contra?



Efectivamente. Sin embargo, su comentario puede ser visto como una contradicción al discurso emitido el pasado 1 de marzo por el presidente Vladímir Putin, en el que el mandatario hizo un especial énfasis en los equipos nucleares de última tecnología de Rusia, al tiempo de criticar la ambición de Estados Unidos de ampliar a nivel global su Escudo Antimisiles. Sobre todo destacó el misil intercontinental Sarmat, describiéndolo como un proyectil imposible de ser derribado. Y en ese discurso, Putin advirtió que considerará que van contra su país los ataques nucleares a sus aliados, surgiendo a partir de ello incógnitas sobre si entre esos aliados se incluía Corea del Norte.



Pero por los comentarios del senador, parece no se incluye, ¿no?



Pues eso es lo que ha dado a entender el vice presidente del Senado ruso, y por lo visto su argumento es fundado, ya que entre Corea del Norte y Rusia, si bien existe un tratado de cooperación, este convenio no abarca disposiciones sobre intervenciones militares automáticas.