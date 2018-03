EEUU impone nuevas sanciones contra Corea del Norte

El gobierno de Donald Trump ha vuelto a aumentar la presión contra Corea del Norte, con un nuevo paquete de medidas, por supuesto uso de armas químicas...



Estados Unidos impuso el lunes 5 nuevas sanciones contra Corea del Norte, al concluir que Pyongyang utilizó armas químicas el año pasado para asesinar a Kim Jong Nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong Un. Las sanciones incluyen la cancelación de aportaciones monetarias al Norte, salvo casos de ayuda humanitaria urgente, la supresión de venta de armas al régimen y la negación de cualquier crédito o asistencia financiera.



¿Y qué impacto tendrán estas nuevas sanciones en Corea del Norte?



Es poco probable que las nuevas medidas de Estados Unidos tengan un gran impacto sobre Corea del Norte, pues el régimen norcoreano ya está bajo fuertes sanciones internacionales y actualmente no existe comercio de armas entre Washington y Pyongyang. No obstante, se estima que podrían servir para subrayar la determinación de la Administración Trump de mantener la máxima presión contra el país norteño hasta que este renuncie a su ambición nuclear.



También llama la atención que Estados Unidos anuncie nuevas sanciones ahora que hay un clima favorable al diálogo entre las dos Coreas...



Así es. Con los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, las dos Coreas han logrado su mayor acercamiento en años y las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el Norte han sido anunciadas precisamente cuando una delegación surcoreana presidencial está en Pyongyang, en respuesta a la reciente visita de una delegación norcoreana de alto rango a Corea del Sur. No obstante, el Departamento de Defensa estadounidense ve con cierta cautela el optimismo ante el acercamiento diplomático entre las dos Coreas. Según los expertos, con esta actitud Estados Unidos no solo busca resaltar que no cambiará su estrategia de máxima presión contra el Norte, sino que no cederá hasta lograr que Pyongyang se siente a la mesa de diálogo.