Evaluación del viaje del enviado presidencial a Pyongyang

El martes 6 el enviado presidencial especial volvió con noticias relevantes, tras finalizar su breve visita de dos días a Pyongyang. Y por ahora, tanto dentro como fuera del país, la evaluación de esa visita es bastante positiva...



Pues sí, y en ese contexto el presidente surcoreano Moon Jae In también expresó su satisfacción con el resultado del viaje, al tiempo de ordenar a las autoridades competentes procurar que los pactos entre las dos Coreas se traduzcan en avances concretos.



Entre los acuerdos alcanzados por el enviado presidencial en el Norte se incluye, nada más y nada menos, que la organización de una cumbre intercoreana…



Efectivamente. Entrando en detalles, las dos Coreas acordaron celebrar una reunión cumbre, la tercera después de las organizadas en los años 2000 y 2007, a finales de abril en la Casa de la Paz, ubicada en la aldea fronteriza de Panmunjeom. También decidieron instalar una línea de comunicación directa, para que los líderes de ambas Coreas puedan conversar por vía telefónica antes de la cumbre. Sin embargo, la mayor sorpresa fue la declaración de Pyongyang de que estaría dispuesto a dialogar con Washington sobre el tema de la desnuclearización y la normalización de relaciones, así como la promesa de que no usará su fuerza militar contra Corea del Sur.



Quizá por eso afirman que el viaje de este enviado especial a Corea del Norte ha contribuído a propiciar el diálogo entre Pyongyang y Washington…



Así es, ya que Kim Jong Un hizo alusión -para sorpresa del mundo entero- a que podría renunciar a su ambición nuclear, siempre bajo condiciones, además de dejar entrever que ha llegado a depositar confianza en el presidente surcoreano Moon Jae In, sobre todo en los últimos dos meses. Ahora, el siguiente paso de Corea del Sur es explicar a los países vecinos el resultado del viaje del enviado presidencial. Por tanto, el propio emisario, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Cheongwadae, Chung Eui Yong, visitará Estados Unidos acompañado del director del Servicio Nacional de Inteligencia, Suh Hoon, quien estuvo con él en Pyongyang. Posteriormente, viajará a China y a Rusia, mientras que el jefe de Inteligencia, por su parte, visitará Japón con el mismo fin.