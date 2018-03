Viaje a EEUU del jefe de Seguridad Nacional

El jefe de la Oficina presidencial de Seguridad Nacional, Chung Eui Yong, partió hacia Estados Unidos. Este viaje sucede inmeditamente al que realizó hace unos días a Corea del Norte, en calidad de enviado del presidente Moon Jae In, ¿verdad?



Así es, y en esta visita a Washington D.C. le acompaña el director del Servicio Nacional de Inteligencia, Suh Hoon, que también fue con él a Pyongyang.



¿Y cuál es el objetivo del viaje?



Lo que harán estas dos autoridades del Gobierno surcoreano es explicar a la Administración Trump la postura de Corea del Norte respecto a asuntos relacionados con la península coreana, en particular con la desnuclearización y la posible normalización de relaciones entre Pyongyang y Washington. A tal efecto, se reunirán con algunos altos cargos del Gobierno estadounidense. Por ahora no hay nombres concretos, pero se estima que mantendrán conversaciones con el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, y con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Herbert McMaster.



¿Es posible también que se entrevisten con el presidente Donald Trump?



Esa es una incógnita, de momento. Pero sí visitarán la Casa Blanca para transmitir directamente a Presidencia estadounidense el mensaje de Corea del Norte y exhortar a que tome una actitud más abierta y positiva en cuanto al diálogo con Pyongyang. ¿Qué mensaje trajeron de Corea del Norte para Estados Unidos? Pues también es aún una incógnita, pero se especula que podría tratarse de la disposición del régimen de Kim Jong Un a detener el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales o la operación del centro nuclear de Yongbyon. Sin embargo, la Casa Presidencial surcoreana afirma que son solo suposiciones.